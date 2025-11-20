Мирный план Трампа: что известно о визите американской делегации в Киев

Дональд Трамп и война в Украине

В четверг, 20 ноября, во время визита американской делегации в Киев президенту Украины Владимиру Зеленскому был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны. Украинский лидер согласился работать над пунктами плана совместно с американцами. В Вашингтоне заявили о значительном прогрессе в достижении мира в Украине.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом визите и достигнутых договоренностях.

Украина получила предложения от США

В Офисе президента подтвердили, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который может стать основой для активизации дипломатических усилий и завершения войны.

В сообщении подчеркнули, что Украина поддерживает все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир, и готова к конструктивной работе с американской стороной.

Президент Зеленский выразил готовность обсудить с президентом США Дональдом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для достижения мира, уже в ближайшие дни.

Встреча с министром армии США

На личной встрече с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом президент Зеленский обсудил «варианты достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии».

Президент Зеленский отметил, что Украина и США будут совместно работать над пунктами плана для окончания войны.

«Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе», — заявил он.

Руководитель пресс-службы министра армии США Дрисколла Дэйв Батлер сообщил, что разговор его шефа с президентом Владимиром Зеленским длился час тет-а-тет, а затем состоялась еще одна расширенная встреча продолжительностью около часа.

По его словам, американская делегация прибыла в Киев, чтобы оценить и убедиться, что предложенный план завершения войны действительно выгоден для Украины.

Что известно о подробностях мирного плана

Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, во время разговора с журналистами в Киеве отметил, что не нужно доверять сообщениям в прессе, из которых можно сделать вывод о том, что России не нужно будет идти на компромиссы для достижения мирного соглашения.

«Это в значительной степени мнение президента Трампа,. что достижение мира потребует как уступок, так и взаимностей с обеих сторон, и он очень четко это выражает. Это его ожидания», — отметил он.

При этом чиновник отказался подробно описывать, что сейчас обсуждается, объяснив это тем, что дипломатические переговоры «нужно проводить за закрытыми дверями».

Этот же американский чиновник добавил, что Вашингтон ввел «агрессивный тайминг» для продвижения мирного урегулирования между Украиной и Россией.

По его словам, этот темп диктуется желанием президента Трампа как можно быстрее прекратить войну, а также критическими обстоятельствами в Украине, в частности, энергетической ситуацией.

Реакция представительницы США на переговоры

Временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис заявила, что Соединенные Штаты чувствуют «большой импульс» в продвижении к завершению войны между Украиной и Россией.

«За последние 36 часов мы увидели действительно впечатляющий темп дипломатической деятельности, один из самых амбициозных за мои 30 лет как дипломата», — отметила она.

В своей заметке в сети Х Джули Дэвис также отметила, что по итогам сегодняшней встречи ситуация по мирному урегулированию войны наконец складывается в пользу мира, которого украинцы так долго ждали.

Заявление Белого дома

Белый дом официально подтвердил, что два помощника президента США Дональда Трампа — спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио — в течение последнего месяца тайно работали над разработкой мирного плана. К переговорам были привлечены как Украина, так и Российская Федерация.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт опровергла сообщения, ранее распространенные в СМИ, которые утверждали, что план разрабатывался «за спиной» Киева.

Она также подчеркнула, что Трамп активно поддерживает разработанный план, и положительно оценила перспективы этой инициативы для обеих стран.

«Это хороший план как для России, так и для Украины», — подчеркнула Левитт.

Что говорят в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин несмотря на попытки США вернуться к мирным переговорам в очередной раз публично подчеркнул непоколебимость намерений Кремля относительно войны против Украины.

В частности, хозяин Кремля выразил надежду на «безусловное» достижение всех целей так называемой «специальной военной операции» (СВО).

Путин также выразил уверенность в том, что его армия сможет «выполнить все поставленные задачи».

Напомним, ранее ряд западных медиа опубликовали детали 28-пунктного мирного плана,тайно разработанного администрацией президента США Дональда Трампа.