"Мирный план" Трампа и уникальные спецоперации в Крыму: главные заявления Зеленского из интервью Fоx News

Зеленский рассказал, что в ходе атаки по Крыму удалось уничтожить часть российского флота.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью корреспонденту Fox News Бенджамину Голлу, который едва не погиб во время российских обстрелов в марте 2022 года.
ТСН.ua собрали главные тезисы украинского президента, прозвучавшие во время интервью.
Действительно ли война зашла в "тупик"
Зеленский прокомментировал заявление главного командующего ВСУ Валерия Залужного, что война зашла "в тупик". Он уменьшил это сообщение, отметив постепенный прогресс в Черном море и успешные операции в Крыму.
"Каждый день я думаю, что мы преуспеваем. В Крыму мы преуспели в Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота… Они не имеют такого тотального влияния в Черноморском регионе", — сказал глава государства.
Как война в Израиле влияет на войну в Украине
Зеленский признал, что война ХАМАС против Израиля отвлекает мир от войны в Украине. По его словам, это играет на руку Кремлю и предупредил, что игнорирование России идет на риск Запада.
"Мы дали много месседжей Ирану не давать (России — ред.) беспилотники, не давать им лицензии на производство и строительство нового завода по производству беспилотников", — сказал Зеленский.
Он добавил, что сейчас Украина находится в "центре глобальных рисков" и что Россия продолжает совершать военные преступления, поскольку нет значительного сопротивления со стороны мирового сообщества.
"Мирный план" Дональда Трампа
Зеленский готов встретиться с бывшим президентом США, главным кандидатом от Республиканской партии на выборах в 2024 году Дональдом Трампом и обсудить его так называемый мирный план, если он у него обычно есть. Однако он подчеркнул, что если план экспрезидента США включает отдать Крым и Донбасс, то Украина не пойдет на это. Как он объяснил, это не мирный план, а капитуляция.
"Давайте поговорим с ним и дадим возможность показать какие шаги в его формуле мира. Я готов с ним встретиться. Конечно, если у него есть четкий мирный план, он может поделиться им со мной", — отметил Зеленский.
Ноябрь – самый сложный месяц в поддержке Украины США
По словам Зеленского, ноябрь оказался самым сложным месяцем в поддержке Вашингтоном Украины.
"Я надеюсь, что Конгресс нам поможет, и я надеюсь, что помощь Соединенных Штатов будет вокруг украинского народа. И я надеюсь, что Соединенные Штаты будут с нами против российского терроризма", – сказал он.
Кроме того, глава государства обратился к американцам, которые считают, что их страна слишком помогает Украине. Зеленский объяснил, что значительная часть денег возвращается в Америку из-за производства и рабочих мест.
"Когда вы производите для Украины и с Украиной, вы производите это также с американцами. Следовательно, большие части будут производиться в ваших штатах", — подчеркнул он.
Напомним, в марте 2022 года в Киевской области под российский обстрел попала съемочная группа Fox News. Тогда двое работников телеканала погибли, а Бенджамин Голл получил осколочный перелом двух нижних конечностей.
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