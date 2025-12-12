"Мирный" план Трампа: накажут ли российских оккупантов за преступления против Украины

Накажет ли Трибунал российских преступников / © Associated Press

Реклама

Пункт о запрете привлекать российских преступников к ответственности убрали из первой версии «мирного плана», несмотря на все попытки путинских переговорщиков остановить создание Трибунала. Между тем, работа над Специальным Трибуналом по преступлению агрессии над российской верхушкой не прекращается в Гааге.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ярмолы.

Давление и угроза амнистии

Тезисы о том, что Трибунал «под угрозой и может свернуться — так и не начавшись», начали звучать после появления в прессе так называемого «мирного плана», который содержал пункт об «амнистии» за все военные преступления.

Реклама

За две недели план из 28 пунктов превратился в план из 19 пунктов. Работа над Трибуналом, уверяет посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, не прекращалась.

«Главное, что мы движемся. Это самое главное, и мы движемся постоянно. Это ключевое. И мы движемся не сами, а с нашими международными партнерами», — говорит он.

Международное право против амнистии

Украина является крупнейшим местом совершения преступлений в мире — уже зафиксировано более 178 тысяч военных преступлений РФ. Все они не имеют срока давности. И, что самое главное, не могут быть амнистированы. Это требование не только Украины, но и механизм международного права.

Правозащитница Александра Романцова объясняет:

Реклама

«Относительно международных преступлений, есть отдельное прямое положение, что они не амнистируются никогда. Почему? Потому что международные преступления — это военные преступления, эпизоды геноцида, преступление агрессии, ну и сам факт начала войны не амнистируется. Преступление агрессии как политическое административное решение, имея власть и легитимность начать войну, оно не амнистируется».

Практические шаги в Гааге

Специальный Трибунал по преступлению агрессии, где должны оказаться все, кто отдавал приказы на самом высоком уровне, имеет историческое значение. В июне этого года Украина и Совет Европы подписали соглашение о его создании.

После этого начались практические шаги:

Евросоюз выделил 10 миллионов евро на работу передовой группы для скорейшего запуска Суда.

Нидерланды, где будет базироваться суд, обещают способствовать его работе.

Посол Украины в Нидерландах Андрей Костин рассказал о деталях подготовки:

Реклама

«И здесь одним из ключевых будут вопросы безопасности — сейчас обсуждается несколько возможных локаций. В том числе и помещения Трибуналов, которые завершили свою работу. Этим вопросом занимается министерство юстиции и безопасности Нидерландов».

Создание руководящего комитета

Конкретную дату запуска Трибунала назвать пока невозможно, ведь в процессе задействованы около 40 стран. Сейчас финализируется текст расширенного частичного соглашения о руководящем комитете Трибунала — это фактически создание ассамблеи стран, которые будут руководить судом.

«Мы ожидаем, что это произойдет уже в этом месяце. И именно к ней будут присоединяться другие страны. По консультациям с юридическими советниками Балтийских стран, Большой семерки, Европейского союза мы ожидаем, что к ней присоединится достаточно много стран«, — отметил Андрей Костин.

Антон Кориневич детализировал структуру комитета:

Реклама

«Каждое государство там будет иметь, которое заключило расширенное частичное соглашение, да, присоединилось к нему, оно будет иметь там представителя, и, соответственно, будет два возможных статуса. Член, то есть полное членство в руководящем комитете, и ассоциированный член.»

Полные члены будут платить фиксированные ежегодные взносы, а ассоциированные — добровольные.

Без наказания не будет устойчивого мира

Главный дипломат ЕС Кая Каллас решительно отвергает угрозу для работы Трибунала, подчеркивая, что без наказания агрессора не может быть устойчивого мира.

Сама попытка россиян пунктом об амнистии избежать будущие суды — это «еще одно публичное признание в преступлениях» и свидетельство, что они боятся наказания, включая лично Путина, который недаром внес в список санкций всех, кто голосовал в ПАСЕ за создание Трибунала.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 12 ДЕКАБРЯ