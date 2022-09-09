Миротворческие попытки Эрдогана, встречи с Путиным и санкции против России: интервью с послом Украины в Турции

В июле они виделись в Тегеране. В августе турецкий президент лично летал в Сочи. А сейчас, 15-16 сентября, Эрдоган едет в Узбекистан на саммит ШОС, где будет и Путин.

Не много ли внимания военному преступнику, которого Запад изолирует? Все это на фоне многочисленных предупреждений Вашингтона в адрес Анкары о недопустимости помощи России обходить санкции, ведь после начала широкомасштабной войны против Украины на фоне введенных жестких санкций, российские олигархи и их компании массово перебежали в Турцию.

Анкара также видит для себя выгоду на российском рынке, где появилось много свободного места после того, как западные компании свернули свою деятельность. Но даже несмотря на значительный рост экспорта турецких товаров в Россию, последняя для Турции так и не стала основным торговым партнером.

То и дело Эрдоган заявляет, что вот-вот устроит личную встречу Зеленского с Путиным в Турции. Хотя предпосылок для этого никаких, и в Анкаре это очень хорошо понимают. А во время недавнего телефонного разговора с Путиным, Эрдоган вообще предложил свое посредничество по решению вопроса ситуации на ЗАЭС.

Сейчас политика Турции напоминает фразу "и вашим, и нашим". Да, в Турции сложная экономическая ситуация, инфляция более 80%. Но может ли Украина во время широкомасштабной войны с Россией, наблюдая достаточно лояльное отношение Анкары к Москве, действительно доверять Турции? Об этом ТСН.ua решил поговорить с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции Василием Боднаром.

– Как украинцам сейчас во время войны, когда для нас все стало белым и черным, понять действия Турции и ее политику?

– Для нас Турция – стратегический партнер, близкий сосед и важный друг. Но в то же время у нее есть глобальные амбиции, свои интересы, которые идут всегда впереди. Кроме того, как и в любой другой стране, турецкие политики ориентируются на общественное мнение своих граждан.

Во-первых, общественное мнение в Турции имеет определенные тенденции, которые носят несколько антизападный характер.

Во-вторых, они ориентированы внутрь страны.

То есть если спросить граждан Турции об их отношении к войне России против Украины, более 80% скажут, что против. Однако, если спросить, какова роль Турции в этом процессе, около 75% скажет, что это должна быть нейтральная позиция. И где-то 15-20% будут говорить о поддержке Украины. Из этого нужно исходить в понимании Турции. Есть дружеские и стратегические отношения с Украиной и желание их развивать. И есть реальность, с которой они сталкиваются. Плюс, если наши европейские друзья воспринимают российскую угрозу напрямую, в Турции несколько иной фокус внимания с ориентацией на собственные силы и на то, что с Россией нужно поддерживать контакты, чтобы не углублять существующую изоляцию с точки зрения интересов Турции. Поэтому для нас это может выглядеть определенным раздражителем, когда идет коммуникация или сотрудничество с Россией. На самом деле она была всегда. Сейчас в Украине она воспринимается очень эмоционально, потому что мы смотрим на картину мира через свои очки, страданий и войны. И мы имеем на это право.

– Почему в Турции так распространены антизападные настроения? Турция – вторая армия НАТО, и если бы захотела, то говорила бы с Россией с позиции силы.

– А так и происходит. На самом деле Турция – это вторая страна в мире, воюющая с Россией. Никто другой в вооруженных столкновениях не сталкивается с Россией так, как это происходило или происходит в Ливии, Сирии или Азербайджане в Нагорном Карабахе. Это противопоставление интересов, происходящее на поле боя. Но есть и взаимодействие.

Антизападные настроения – это исторический процесс, имеющий историческую основу недоверия к Западу. Турецкая Республика возникла именно из-за сопротивления Ататюрка Антанте. В то время турецкий народ воевал со всеми вокруг, восстанавливая контроль над территорией, которую мы знаем как турецкое государство, в тяжелейшей борьбе. И если вы даже посмотрите на слова гимна, там так же много вещей, которые дают понимание, почему именно так.

Кроме того, многие недоверия строятся именно на современном состоянии достаточно непростых отношений с западными партнерами. С одной стороны, Турция является членом НАТО и наиболее восточной частью Запада. С другой стороны, есть серьезный компонент образа в обществе на то, что, например, американцы поддерживают курдов в Сирии, Ираке. Речь также о поддержке Греции, а конкуренция Турции с ней традиционна. Речь также о том, что в США живет известный оппозиционный деятель Фетхуллах Гюлен, обвиняемый действующим турецким правительством в организации попытки военного переворота в Турции 2016 года, когда погибли более 300 человек. Это было достаточно сложным периодом в истории Турции. Это был единственный неудачный переворот, потому что предыдущие были удачными, приводив к силовому изменению демократических правительств.

И конечно экономические отношения. Если смотреть на цифры, больше всего Турция сотрудничает именно с западными странами – это более 80% всего товарооборота. Россия играет здесь незначительную роль в экспорте турецких товаров. Надо понимать, что Турция – экспортноориентированная страна, поэтому многое здесь происходит, учитывая то, а куда же мы можем продать нашу продукцию. Это очень специфическая особенность Турции: с одной стороны, есть соответствующие политические настроения в обществе, а с другой – экономическое сотрудничество. Отсюда и высказывание: Восток – это дело тонкое.

– Почему для президента Эрдогана лично было так важно сделать Турцию главной площадкой переговоров между Украиной и Россией, которую весь западный мир сейчас изолирует?

- Это была наша инициатива, чтобы перенести продолжающиеся в Беларуси переговоры на нейтральную площадку, и Турция здесь подходила больше всего, потому что имеет стратегическое партнерство с нами и сохраняла коммуникацию со страной-агрессором. На сегодня давайте отдадим должное турецкой стороне. Турция – единственная страна в мире, которая смогла посадить все стороны конфликта за стол переговоров. Другой такой страны пока нет. Даже ООН, при всех их стараниях, не смогла достичь, например, договоренности по зерну. Только подключение турецкой стороны помогло заключить это соглашение.

С другой стороны, есть обычно прагматические интересы Турции.

Первый – это желание прекратить войну, которая вредит социально-экономическому состоянию, торговле и стабильности в регионе. Поэтому это природное желание восстановить мир в регионе.

Второй – глобальная роль Турции и стремление играть более серьезную роль, влияя на геополитические процессы.

Турецкая дипломатия продемонстрировала свои возможности, которые действительно имели определенные успехи, как в организации трехсторонних переговоров в Анталии на уровне министров (весной – ред.), затем в Стамбуле (между делегациями Украины и России при посредничестве Турции – ред.) для возможного достижения мира в Украине. Но достижение мира на любых условиях невозможно, оккупанты должны покинуть нашу территорию, и Турция это понимает, как и то, если Украина определенным образом уступает или проигрывает, то проигрывает так же и Турция. Потому что Россия будет доминировать в более широком регионе, создавая еще большую угрозу. Давайте посмотрим на картину Черноморского региона, Крыма с размещенными там ракетами и ЧФ РФ. Потенциально это опасность для всего Черноморского побережья Турции. И давайте не снимать с повестки дня, например, заявления Степашина (бывший глава правительства РФ – ред.) в свое время о том, что, если бы Турция не была в НАТО, то проливы (Босфор и Дарданеллы – ред.) уже были бы российскими. Конечно это блеф, но реальная угроза есть толкающая Турцию к желанию создать условия для переговоров, где турецкая сторона не предлагает своих алгоритмов, а дает возможности. Турция понимает: без изгнания оккупанта с украинских территорий, мы не согласимся на какие-либо переговоры со страной-агрессором.

– Россия хочет просто стереть Украину с политической карты мира, чтобы нас всех больше не существовало. Так о чем можно говорить? Турция этого не понимает? Или это просто такая особенность турецкой дипломатии?

– На самом деле это желание связано с интересами Турции и господством мира в регионе. Это – базовый интерес. К тому же Украина – одна из немногих беспроблемных стран для Турции, крупный партнер в технологическом плане (двигатели, оборонные технологии), рынок сбыта товаров в обе стороны. Именно поэтому было подписано ЗСТ. Геополитически Украина достаточно серьезно контрбалансирует в регионе с Россией, уменьшая потенциальные угрозы для Турции, поскольку в Турции царит мнение, что Россия ее окружает: есть угроза Черного моря из оккупированного Крыма; есть угроза из Сирии; с Кавказа, давайте посмотрим на карту, объективно в Армении есть российские войска, а это на границе с Турцией. То есть, это здесь тоже создает дискомфорт. А учитывая еще и исторические параллели, более десяти проигранных войн Османской империи против Российской, это создает определенные нежелания откровенно конфликтовать.

Понимая необходимость сохранения территориальной целостности Украины, Турция предлагает свои усилия, которые могут сработать. У западных стран пока нет диалога с Москвой, а Турция его сохраняет. Географически это близко и логистически легко обеспечить место для переговоров. Кроме того, реализация амбиций в медиаторстве или достижение какого-то взаимопонимания также важна ввиду приближающихся выборов в Турции. Поэтому это также внутренний компонент, который укрепляет вес и роль органов власти, давая определенные бонусы внутри страны.

- На днях во время телефонного разговора с Путиным Эрдоган предложил турецкое посредничество по урегулированию критической ситуации на ЗАЭС. О чем идет речь? Турция ведь не отправит туда своих наблюдателей?

Во время визита Президента Турции в Украину украинская сторона поднимала данный вопрос. Известно также, что в преддверии визита в Украину глава МАГАТЭ Гросси провел технические консультации с российской стороной в Стамбуле. Конечно, речь не идет о турецких наблюдателях. Однако, учитывая наработки Турции в зерновой тематике и участие в качестве посредника в мирных переговорах между Украиной и РФ, считаем, что у Турции есть потенциал к содействию процессу демилитаризации ЗАЕС.

– Эрдоган лично встретится с Путиным 15-16 сентября на саммите ШОС в Узбекистане. Параллельно президент Турции снова заявляет, что надеется уже скоро устроить личную встречу Зеленского с Путиным. Как нам относиться к таким вот заявлениям, встречам и звонкам? Даже Макрон уже меньше звонит Путину.

Сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган единственный из лидеров иностранных стран, которому удалось задействовать механизм посредничества и способствовать Украине в достижении определенных результатов. В частности, речь идет о претворении в жизнь идеи Президента Украины В.А.Зеленского по разблокированию наших портов. С другой стороны, какие-либо контакты наших партнеров с государством-агрессором всегда эмоционально воспринимаются в украинском обществе. Это нормально, это здоровая защитная реакция. Хочу сказать, что мы поддерживаем доверительный диалог с турецкой стороной и стараемся всегда доносить до общества реальную картину таких контактов, а не то, что очень часто пытается представить российская пропаганда. Для нас главное здесь – отстоять интересы Украины .

- С одной стороны мы видим поставки Bayraktar и категорическую позицию относительно какой-нибудь призрачной возможности их закупки Россией. Украина также получила 50 бронемашин с усиленной противоминной защитой, зерновое соглашение. А с другой стороны, Турция так и не присоединилась к антироссийским санкциям. Еще и помогает Москве их обходить, на что США мгновенно отреагировали, отправив в Анкару ответное письмо. Турции что не понимает, если Украина не выдержит, то она останется один на один с Россией в Черном море?

- Турция является членом НАТО и имеет гарантии безопасности по 5 статье. И это кстати один из раздражителей, потому что когда начались ракетные атаки из Сирии, в турецком обществе считают, что Запад не оказал должной помощи, но и более того поддержал курдов. Поэтому здесь у Турции возникает вопрос: действительно ли, если произойдет нападение на Турцию, Запад сможет помочь? Кроме того, есть объективные обстоятельства отношений. Турция зависима от российских энергоносителей: нефть, газ, атомная энергетика, потому что сейчас строят ("Росатом" – ред.) единственную в стране АЭС "Аккую"…

- Именно насчет "Аккую". Там как будто опять какие-то проблемы со строительством возникли и его приостановили?

– Нет, строительство продолжается. Только россияне как всегда всех обманывают. Сейчас они пытаются обмануть турок, расторгнув договор с основным турецким субподрядчиком, заведя свою компанию с турецким названием и направляя средства туда. Еще с самого начала строительства "Аккую" мы доказывали, что Турция попадает в дополнительную зависимость от России по атомной энергетике, кроме газа (45% зависимость Турции от российского газа) и большого количества нефти.

Есть еще такой момент как зависимость от туристов. Туристический бизнес – один из драйверов турецкой экономики. Ежегодно в Турцию приезжало более 4 млн российских туристов. И конечно, что никто из турецких политиков, ни из власти, ни из оппозиции, не позволит себе сказать туристам "не уезжайте", потому что это сразу отразится на их рейтингах в соответствующих туристических регионах. Поэтому надо понимать, что это не просто средства или желание заработать, но и достаточно серьезная социальная и политическая основа внутри страны, это возможность дать работу, обеспечить турбизнес и создать условия, чтобы принимать туристов из других стран. В этом году тенденции приезда россиян спали, но они все равно сохраняются, и на фоне сложной экономической ситуации это серьезное поступление в бюджет на территории южной Турции.

Также следует учесть региональное измерение – взаимодействие и противостояние в некоторых регионах мира: Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Сейчас вы знаете, что в Сирии планируется турецкая военная операция, там сохраняется присутствие страны-агрессора. Ну и то, что вы указали, есть попытка обхода санкций. Нам говорят, и это официальная позиция, что Турция не допустит обход санкций, но продолжает сотрудничать с Россией. Действительно, нет какой-либо массовой помощи, которую, например, оказывают другие страны (Иран – ред.). Здесь идет прагматичное сотрудничество. Но мы также фиксируем те компании, которые могут работать на обход санкций, сообщая о них турецкую сторону и работая с международными партнерами.

Письмо заместителя министра финансов США, о котором вы упомянули, оно было здесь два месяца назад. Турция серьезно воспринимает эти предупреждения, потому что это влияет на возможность введения вторичных санкций. То есть это достаточно серьезный сигнал США, чтобы предупредить компании, пытающиеся искать лазейки для обхода санкций. Но давайте говорить честно, что это не только турецкие компании, но и многие западные, которые ищут себе выходы на турецкий рынок или создают свои филиалы, также пытаясь торговать через Турцию и другие страны с Россией. У нас есть случай: компания из Германии пытается поставлять продукцию Panasonic в Россию через Турцию. Мы об этом официально информируем турецкую сторону, показывая, кто за этим стоит. Поэтому мы выискиваем такие случаи и сразу сообщаем Киеву и Анкаре, чтобы это прекратить. Кроме того, вы знаете о краденом зерне. Есть определенные сдвиги в позиции Турции по этому зерну, уже введены определенные ограничения. Пока рано говорить о каком-то серьезном эффекте от этого. Но постепенно их позиция меняется.

Также читайте Украина, Турция и ООН официально подписали соглашение о разблокировании экспорта зерна

Но есть еще один аспект – количество российских граждан и фирм, переехавших в Турцию после 24 февраля. Вы не поверите, но их в десять раз больше украинских граждан в Турции. У нас есть цифры. Из примерно 330 тыс. украинцев сейчас в Турции остается где-то около 50-60 тыс. Это в основном мамы с детьми в трех регионах. Россиян в Турции сейчас 500 тыс., а может и больше. Основано около 600 компаний. С одной стороны, это вывод из России капитала. Но за этими компаниями нужно смотреть и не разрешать им создавать условия для обхода санкций и помощи стране-агрессору отсюда.

– Вы вспомнили о краденом зерне. После подписания зернового соглашения стало меньше новостей о попытках России продать Турции или кое-где краденое украинское зерно. Эти случаи исчезли? Потому что еще несколько месяцев назад видели, какими темпами в турецких портах накапливается самое украденное украинское зерно.

Благодаря совместной работе Посольства, турецких органов власти, Офиса генерального прокурора, СБУ и, безусловно, представителей украинских общественных организаций нам удалось продвинуться в вопросе предотвращения незаконного вывоза украинской аграрной продукции с временно оккупированных территорий Украины в турецкие порты. Начиная с июля 2022 года, таких случаев существенно уменьшилось. В настоящее время большинство судов, следующих с оккупированных территорий Украины в Турцию, не принимаются в турецких портах. Скажем, что по каждому кейсу украинской стороной сформирована надлежащая доказательная база, которая была передана турецким компетентным органам. Это позволяет принимать конкретные меры по предотвращению незаконного вывоза украинского зерна. Конечно, мы не можем полностью предотвратить все случаи, но точно можем сказать, что в случае фиксации новых случаев, они все оперативно документируются, а дальше соответствующая информация с решениями судов относительно данных случаев направляется турецкой стороне. Поэтому я надеюсь, что злоумышленникам будет все труднее избежать ответственности, или по крайней мере продолжать свою незаконную деятельность.

- Самый звучащий аргумент — это крайне сложная экономическая ситуация в Турции. Инфляция превысила 80%. Вы находитесь там, на месте, ходите в магазины, видите это все. Расскажите там действительно с экономикой так все плохо?

– Когда я был в Турции в 2013 году, соотношение лиры к доллару было 1:2. Сейчас 1:18. Да, конечно, цены достаточно высоко подскочили. Они не регулируются физически, поэтому существует большой процент роста цен. Правительство пытается действовать некоторыми нестандартными методами, например снижением НДС уменьшать цену, способствовать социальным группам, списание кредитных задолженностей. То есть правительство пытается влиять. Но это все равно отражается на ценах на горючее, продукты. Кроме того, также оказывает влияние война. Традиционно Турция поставляла из Украины растительное масло и зерно. Когда эти поставки прекратились, это очень сильно отразилось на внутреннем рынке, ценах на хлеб, масло. Были даже случаи столкновений в магазинах за подсолнечное масло, потому что оно дешевле, а в Турции его гораздо больше используют, чем у нас.

Также читайте Турция примет участие в послевоенном восстановлении Украины: подписан меморандум

Если вы посмотрите на макроэкономические показатели, то это единство противоположностей. С одной стороны, инфляция и рост цен, с другой – рост ВВП страны на уровне 7%. Экспорт также растет достаточно активными темпами. Да, растет обычно и импорт. Но достаточно нетрадиционным является решение снижения процентной ставки, стимулирующей экспорт, но и раскручивающей инфляцию. Поэтому у них свое видение развития экономики. Если вы посмотрите на производственный потенциал, Турция имеет достаточно серьезно развитую промышленность, созданы организованные промышленные зоны, заведены десятки тысяч иностранных компаний, которые здесь производят свои запасные части и дают рабочие места. И это достаточно серьезная "подушка" экономики.

– Именно поэтому Турция в 5 раз увеличивает плату за проход через Босфор и Дарданеллы? Из-за тяжелой экономической ситуации?

– На самом деле цену повысили только для транзита и санитарных нужд. Для причерноморских государств не повышено, для кораблей, которые заходят в турецкие порты, тоже ничего не повышали. То есть, есть только эти два платежа, которые, по-видимому, имеют целью увеличить бюджетные поступления. Но они не столь критичны, чтобы серьезно повлиять на наполнение бюджета. На самом деле речь, скорее всего, о том, что увеличивается поток кораблей к Черному морю, потому что пошло зерно. И это, конечно, создает условия, потому что Турция контролирует эти протоки, чтобы вводить свою цену, которая определенным образом позволяет компенсировать расходы из бюджета. С другой стороны, проблема больше в торговом балансе, потому что импорт достаточно серьезно превышает экспорт. Таким повышением цен не компенсируешь этот многомиллиардный дефицит. Поэтому думаю, мы будем свидетелями других действий, чтобы сбалансировать торговлю.

- Кстати, по Босфору. МИД Украины спрашивал для объяснений посла Турции о прохождении судна "Sparta II", которое могло перевозить ракетные системы С-300, прямо запрещенные Конвенцией Монтре. Есть ли уже официальные опровержения турецкой стороны по этому поводу? Имею в виду, что этих систем там не было.

- В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля я лично обратился к заместителю министра иностранных дел Турции на основании нашей ноты по закрытию проливов для военных кораблей воюющих стран. Есть соответствующая статья 18 Конвенции Монтре, которая позволяет Турции это сделать, чтобы обеспечить сбалансированный подход к воюющим странам. Это спасло нас определенным образом, потому что уже 26-27 февраля прохода ожидали четыре крейсера с большим количеством "Калибров", что могло создать дополнительную угрозу прежде всего для Одессы и Николаева. Именно это решение турецкой стороны не позволило России усилить ЧФ и захватить наш юг так, как они хотели.

С другой стороны, есть статья 4 Конвенции, предусматривающая, что даже во время войны коммерческие корабли с любым грузом могут свободно проходить проливы в ту или иную сторону. Поэтому сначала мы обращали внимание на каждый корабль под российским флагом, который проходил через проливы. И, конечно, турецкая сторона принимала меры для проверки, уточнения информации и т.п. Но никаких оснований для задержания найдено не было. Все проходившие коммерческие суда от зерна, которое мы считали краденым, до даже военной техники, которая вывозилась по контрактам в третьи страны через проливы, и поскольку это легально и задекларировано, они не имели оснований для задержания.

Есть одна лазейка, которая позволяет задерживать и проверять корабли, если они либо везут нелегальный груз, либо груз, представляющий угрозу самой Турции. То есть тогда в исключительных случаях предпринимаются действия. У нас были случаи, когда такие суда проверялись, но без получения каких-либо положительных для нас выводов или полноценной информации, которая бы показывала, что можно задержать это судно. Так же произошло и со "Sparta II". В данном случае здесь достаточно немного инструментов у турецкой стороны, потому что Конвенция предусматривает четкие правила. Мы постоянно подчеркиваем свои беспокойства. Наша позиция четкая, мы воспринимаем эти корабли как военные, потому что они обслуживают одну из компаний Минобороны РФ. Потому и был наш демарш и приглашение посла в МИД Украины с вручением соответствующей ноты.

– Турецкая сторона проверила "Sparta II"?

– Нет, "Sparta II" никто не проверял. Они считают, что проход проходил на основании задекларированного документа. Даже если везли оружие, это все равно считается грузом на коммерческом судне.

- То есть мы здесь мало что можем сделать?

– Здесь можно говорить об определенной контраверсии позиций. Конвенция Монтре появилась в 1936 году и предусматривает право прохода именно по таким правилам. А с 1952 года Турция находится в НАТО. Даже когда были ситуации, например, с проходом советских кораблей через проливы во времена Холодной войны, доминантом была Конвенция Монтре, которая регулировала режим проливов. Так же происходит и сейчас. Поэтому на основании статьи 18 закрыли проход для военных кораблей, и ни один военный корабль больше не зашел и не вышел. Но для коммерческих судов остается эта ниша, поэтому, к сожалению, они могут проходить беспрепятственно.

– На днях во Львове состоялся украинско-турецкий бизнес-форум. Мы знаем о строительстве в Украине завода по производству наверняка уже самых популярных в мире беспилотников Bayraktar . Кстати, пока идет война, мы же правильно понимаем, что физически завод не заработает?

– Конечно завод будет построен. В то же время продолжающиеся боевые действия несут в себе риски, которые мы не можем подвергать ни партнеров, ни украинских специалистов, задействованных в проекте. Поэтому мы не рассказываем деталей о строительстве и графике реализации данного проекта. Нам важен результат, а не процесс. Придет время и обществу будут продемонстрированы результаты проделанной работы.

- Вы также постились в Facebook о двигателях украинского производства, которые используются в летательных аппаратах Акинджи и Кизилельма. Что это за машины? Какие еще есть наработки в плане технологического сотрудничества? Когда-то был разговор о самолетах.

– Авиастроительное сотрудничество остается одним из ключевых элементов двустороннего стратегического партнерства. Стороны активно прорабатывают перспективы проектов создания совместных авиастроительных предприятий, в том числе по направлению военно-транспортной авиации.

"Акинджи" – это турецкий тяжелый ударный беспилотник, который поступает на вооружение в турецкую армию. Отдельные модификации данного БПЛА оборудованы украинскими силовыми агрегатами ГП "Ивченко-Прогресс" и АО "Мотор Сич". Мощность украинских двигателей позволяет этим системам нести большее вооружение и выполнять более длительные миссии по сравнению со знаменитыми "Байрактар ТВ2".

Что касается "Кизилельма", следует сказать, что этот перспективный национальный проект в Турции по созданию беспилотного истребителя идет в авангарде развития мировых беспилотных технологий. Использование украинских реактивных двигателей производства запорожской кооперации предприятий, помимо прочего, существенно повышает маневренность этого БПЛА и позволяет обеспечить его эффективное использование не только по наземным, но и по воздушным целям.

Серийное производство "Акинджи" и "Кизилелма" планируется на базе завода "Байкар" в Украине с целью оптимизации логистических и производственных связей с украинскими двигателестроительными компаниями.

– Ну и возвращаясь к бизнес-форуму во Львове, куда турецкий бизнес готов вкладывать средства? Сколько Турция готова вложить в послевоенное восстановление Украины? Какие это будут регионы? Потому что мы знаем, что европейские страны будут финансировать восстановление каждого своего города или области.

– Недавно во время визита президента Эрдогана в Украину был подписан важный документ об восстановлении Украины. Учитывая значительный опыт турецких строительных компаний, мы будем рады нашим турецким партнерам и приглашаем к реализации проектов по восстановлению Украины. В ходе Международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии турецкая сторона озвучила заинтересованность принять участие в восстановлении Харьковской области. В настоящее время Мининфраструктуры Украины совместно с Минторгом Турции работают над созданием соответствующих рабочих групп.

Несмотря на войну, активные бизнес-контакты с турецкой стороной продолжаются. Упомянутый вами бизнес-форум во Львове является ярким тому подтверждением. Организаторами выступили торгово-промышленные палаты Украины и Турции, совместно с органами государственной власти Украины, а также представителями украинского и турецкого бизнеса. Турецкая сторона была представлена президентом Союза палат и товарных бирж Турции. Мероприятие разрешило обсудить направления взаимодействия, о которых шла речь во время визита президента Турции во Львов. Украина – это страна возможностей для турецкого бизнеса, и я рад, что наши турецкие партнеры это понимают и готовы приобщаться к реализации проектов по восстановлению Украины.