Миротворцы в Украине: эксперты объяснили, какие государства могут отправить свои войска и чего хочет Россия

На Западе долгое время обсуждают об отправлении своих миротворцев в Украину.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Вопрос размещения "голубых касок" на так называемой линии разграничения - снова появился на столе у европейских партнеров. В неформальных разговорах западных политиков звучат вероятные цифры в 50 или 100 тысяч миротворцев. Но учитывая длинную линию фронта - такого контингента явно будет мало.

"Президент Украины говорил о том, что контингент должен составлять не менее 200 тысяч военнослужащих со стороны стран-партнеров, стран НАТО. И так же он отмечал, что должна быть представлена сторона США", - говорит военный эксперт Петр Олещук.

Без участия Соединенных Штатов голубые каски только европейских стран могут окончательно подорвать доверие к всемогуществу НАТО, считают эксперты. В то же время, до сих пор не понятно под каким именно мандатом может зайти в Украину миротворческий контингент. Простыми словами - ООНовский мандат предусматривает поддержку мира, а вот НАТОвский - фактически принуждение к нему.

"Украина, хотя сейчас не является членом НАТО, но благодаря присутствию значительных военных сил НАТО, любая агрессия против Украины и любое нарушение соответствующих договоренностей будет означать агрессию против НАТО, чего, как показывает практика, Россия не хочет", - говорит Петр Олещук.

Не хотят этого и страны Альянса. Это дал понять еще тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мол, при первом же нарушении тишины - это будет означать уже войну между НАТО и Россией. Поэтому остается миротворческий вариант под мандатом ООН. А для этого нужно парадоксальное условие - согласие страны-агрессора.

"А в ближайшее время и при нынешних условиях Россия на это не пойдет. Даже вот это ОБСЕ, которое у нас существовало с 2014 по 2021 год, было достаточно ограниченным и, ну, фактически, я считаю, не имело никакого влияния на ход перемирия на Донбассе. Абсолютно нет. В том смысле, что Россия входит в Совет Безопасности ООН, и в любой момент она накладывает вето на это решение. И это вето никто в ООН не сможет отменить", - говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

Альтернативный вариант, который Россия явно не ветировала бы - к миротворческим силам ООН присоединить «голубые каски» Индии, Бангладеш и Китая. Об этом уже открыто рассуждает западная пресса. В то же время, сегодня чтобы гарантировать стабильный мир - миротворцы должны быть обеспечены не только стрелковым оружием, но и танками, зенитками и другим тяжелым оружием, считают эксперты. Стоять исключительно на линии разграничения и гарантировать, что ни одна сторона не достанет друг друга оружием. Все это должно быть прописано в мандате, чтобы миротворческий контингент при первом выстреле не покинул своих позиций. И чтобы не повторилась ужасная история 1995 года.

Эксперты объяснили, будут ли в Украине миротворцы

"Когда нидерландские миротворцы так же оставили населенный пункт Сребряницы и там был совершен до российско-украинской войны самый большой геноцид времен Второй мировой. Потому что они просто-напросто вышли, только украинцы смогли населенный пункт Жепа, 86 наших миротворцев, эвакуировать этих людей. Среди наших союзников есть положительные тенденции. Ну, во-первых, выразили готовность несколько стран прислать своих миротворцев. Это Франция, Великобритания, государства Балтии и Италия", - говорит военный эксперт Дмитрий Жмайло.

Накануне, президент Зеленский заявил, что идея развертывания европейского миротворческого контингента в Украине все еще на стадии обсуждения, но уточнил - эта миссия не может быть единственной гарантией безопасности.

"На первое место мы выдвигаем вопрос членства в НАТО, на что до сих пор упираются американцы и часть европейцев. Мы говорим, окей, если не НАТО, то должны быть какие-то другие действенные механизмы, которые работают, например, для союзников США вне НАТО, как для Южной Кореи, как для Японии, как для Тайваня, как для Израиля. Почему можно бить "Томагавками" по йеменским хуситам и прикрывать небо над Израилем, и почему это все то же самое в вопросах обороны нельзя делать в Украине", - говорит Дмитрий Жмайло.

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