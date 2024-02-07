Мировая порнозвезда волонтерит и помогает раненым украинским бойцам

Львовянка Юлия Сенюк работает за границей. Входит в топ-100 на одном из самых известных порносайтов в мире. Волонтеры предложили использовать популярность Юлии для помощи раненым украинским бойцам, и она согласилась. Юлия закупила и уже передала на фронт несколько автомобилей, а с середины января присоединилась к занятиям по реабилитации раненых бойцов в воде.

Самая популярная украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная по сценическому псевдониму Джозефин Джексон, продолжает поддерживать раненых бойцов. В одном из санаториев она уже во второй раз посетила тяжелораненых военных с высокими ампутациями. Реабилитологи заметили, что подобные встречи идут бойцам на пользу.

Подробности рассказала корреспондентка ТСН Инна Лебеденко.

"Розовые розы на бортике бассейна. Так ее поздравили уже хорошие знакомые, которые проходят реабилитацию в одном из центров протезирования. Юлия говорит, что в ее жизни было много цветов, но к этим относится по-особому. Как и к самой встрече", — начал рассказ журналистка.

Юлия Сенюк. Она же Джозефин Джексон – самая популярная украинская порноактриса. 29 лет. Живёт во Львове, работает за границей. Чаще участвует в съемках в Венгрии и Чехии. Входит в топ-100 на одном из самых известных порносайтов в мире, а видео с ее участием имеют 200 миллионов просмотров.

Сниматься в фильмах для взрослых Юлия начала пять лет назад. Первым ее режиссером стал француз Пьер Вудман — легенда порноиндустрии, отснявшая более двухсот фильмов.

В том же году она попала в номинацию американского издания, которое пишет о новостях секс-индустрии – и претендовала на лучшую новую старлетку – так называют молодых актрис с большими амбициями, которые готовы на все для достижения успеха.

А в 2021 году Джозефин Джексон уже была номинирована на AVN Awards сразу в двух категориях. Эту кинонаграду неофициально называют "Оскаром" для порнофильмов. Впрочем, получить статуэтку тогда не удалось. Хотя Юлия до сих пор стремится ее, ведь считает наибольшим показателем успеха в сфере своей деятельности.

Джозефина Джексон

В начале года девушка поразила подписчиков совместным фото с самым известным актером в их индустрии Джонни Синсом. Более известным как "Лысый из Бразерс". На ней он в футболке с украинским гербом. Впоследствии волонтеры предложили использовать уже ее популярность для помощи раненым бойцам. Сама Юлия признается, что для нее это было неожиданно.

"Я не сильно воспринимала это всерьез. кто я такая, кто там будет обращать внимание на то, что там делает эта девушка. Я не буду называть себя, как меня называют... Но потом он мне объяснил, что это резонанс. в любом случае. Плохо это или хорошо, но это будет на слуху и это больше распространится", — рассказала Юлия.

Потому согласилась. Она закупила и уже передала на фронт несколько автомобилей, а с середины января присоединилась к занятиям по реабилитации раненых бойцов в воде.

"Все были довольны. но потом, как пришли на следующую тренировку, уже спросили: а где Юля? Это их как-то мотивирует", — говорит физический терапевт Дмитрий Ткаченко.

Самый молодой подопечный центра – 23-летний Александр. Он. На войне потерял обе ноги. Это произошло в мае 2023-го в Донецкой области. Из их семьи на войну ушли все мужчины. Александра сначала не брали.

Папу списали по состоянию здоровья, у него два инсульта на войне было, а брат остался служить. Я снова обратился в военкомат: "Ну возьмите меня двигать!" Это не мы зашли на их землю, а они зашли", — рассказывает военнослужащий ВСУ Александр Толоченко.

Каждый из бойцов здесь тяжелое ранение и высокую ампутацию. Или даже несколько. И традиционное протезирование им не подходит. Операции дорогие, а государство их не покрывает. Юлия надеется собрать часть суммы благодаря своим подписчикам. К благотворительному делу привлекает даже сексшоп.

"Мы решили собрать один миллион гривен на протезирование этим ребятам. Делаем розыгрыш, где будет разыгрываться 60 премиальных игрушек 18+", — рассказала Юлия.

Тем временем в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, считая, что во время войны могут призывать только тех, кому более 27 лет.

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