Мировая сенсация из Прикарпатья, копии которой выставляют сотни музеев мира, теперь есть и на исторической родине

В Прикарпатье презентовали уникальный экспонат — гипсовый слепок животного Ледникового периода. Мохнатого носорога в начале XX века нашли в поле у прикарпатской Старуни. О животном, ставшем мировой сенсацией, рассказывала ТСН в своем проекте "Украина Ледникового периода". Его увидели неравнодушные люди и договорились с поляками презентовать уникальный экспонат на исторической родине.

Это – самое узнаваемое доисторическое животное, его копии в более сотни естественных музеев мира – Краков, Лондон, Зальцбург, Токио. И отныне на Прикарпатье – именно там, где этого мохнатого носорога нашли. В 1929 году его вытащили из озокеритовой шахты возле села Старуня, и сразу сделали гипсовый слепок. "Это единственный цельный, почти цельный, потому что не хватало рогов, копыт — но такого состояния сохранения экспонат с мягкими тканями, шерстью сохранилась — это огромная редкость", — говорят музейщики.

Бесценная находка хранится в Кракове, как и договаривались перед началом раскопок польские ученые и владелец рудника. Следующая экспедиция появилась на поле, где нашли современника мамута, в начале двухтысячных. Ее исследования доказали – прикарпатская земля прячет еще много интересного. “Главное – мы определили, где искать. Нам удалось найти границы того же болота, где утонули доисторические животные, обнаруженные 100 лет назад», — говорит профессор факультета геологии, геофизики и охраны окружающей среды Кракова Мацей Котарба.

А 4 года назад ТСН инициировала новые поиски и из Киева в Старуню приехали ученые с георадарами сканировать почву. Впрочем, до раскопок не дошло – желающих вложить время и деньги, чтобы выкопать новую мировую сенсацию в Украине не нашлось. Однако среди зрителей посмотревших 5-серийный проект ТСН "Украина Ледникового периода" нашлись неравнодушные. Заказали в Краковском музее копию древнего носорога и привезли ее на Родину. Скульптура приехала еще 1,5 года назад. И сама война не дала ее открыть. Мы долго думали над этим вопросом, стоит ли его открывать. Решили, что стоит”, – говорит руководитель парка.

"Парк истории Земли" неподалеку от Старуни, где обнаружили уникальный экспонат. То, что видели до сих пор только в витрине краковского музея, украинские ученые теперь могут рассмотреть вблизи и у них куча вопросов.

Продолжение поисков – одна из самых больших мечт прикарпатских ученых. Вот только стоимость раскопок даже озвучить не решаются. Говорят лишь, что сто лет назад экспедиция обошлась полякам в 8 тысяч злотых, деньги на которые можно было полтора года содержать целый музей. “В сегодняшних условиях говорить о деньгах — абсолютно неблагодатное дело. Если мы соберем круг единомышленников — интересующихся людей, то поверьте, деньги — это то, что найдется. Мы евроинтегрируемся, и я думаю, что старунский носорог может помочь евроинтегрироваться и украинской науке", — говорит проректор университета короля Даниила Любомир Илин.

После победы Украины ученые планируют снова вернуться к вопросу раскопок под Старуней.

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