Мировые цены на продукты сделали самый большой скачок за 10 лет: что будет дальше

Инфляция, которую спровоцировала пандемия коронавируса, — усиливается.

Глобальные цены на продукты сделали в мае самый большой скачок за 10 лет и дальше будет еще хуже.

Таким прогнозом ошеломили в начале лета, — говорилось в ТСН.Тиждень.

Ежемесячный индекс цен, который рассчитывает Продовольственная организация ООН, вырос в прошлом месяце на 40 процентов. А это значит, что инфляция, которую спровоцировала пандемия коронавируса, — усиливается. До сих пор в Европе удерживали цены на продукты. Но во второй половине года эксперты ожидают рывка — пишет британская Financial Times.

Пшеница и соя, пишет издание, дорожают из-за растущих аппетитов Китая. Другой большой фактор — засуха в Бразилии, а также — рост спроса на растительное масло для изготовления био-дизеля.

Украина с пшеничными полями рост цен на продовольствие будто и на руку — можем выгоднее продать. Но хлеб и подсолнечное масло, а также яйца и сахар — за год подорожали и у нас: яйца — вообще на 90% против прошлогодних, масло — почти на 63%, сахар — на 65%, Хлеб — почти на 16%, а еще мясо подорожало на шесть с половиной процентов. И рыба и продукты из нее — почти так же.

Причем растут цены и дальше — в магазинах мы видим это каждую неделю. Почему — надо изучать каждый случай отдельно.

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