Мировые хирурги приехали, чтобы помочь Роме, который встречался с Папой и принцем Гарри

Роман Олексив / © ТСН

Реклама

Самые опытные пластические хирурги мира приехали во Львов со специальной миссией. Врачи из Шотландии, Турции, Франции вместе с украинскими специалистами будут оперировать пациентов с тяжелыми деформациями лица, а именно носа и ушных раковин.

Медики уже провели консультации около сорока пациентов. И начали операции. Среди тех, кого берутся оперировать — и 10-летний Ромчик Олексив, который получил ожоги почти половины тела во время ракетного удара по Виннице три года назад.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Реклама

В коридоре возле операционной — десятилетний Ромчик с отцом. Мальчик ждет очередной операции. Это тот случай, когда он даже не надеялся попасть к этому врачу, тот сам предложил помощь.

«Наши коллеги из Шотландии видели в новостях его, как он здоровался с принцем Гарри. И поскольку они специалисты, реконструктивные хирурги, сразу увидели определенные проблемы на лице, в частности с ушами и связались со мной, попросили, что они бы хотели помочь ему это исправить», — говорит заведующий отделением Больницы святого Пантелеймона Игнат Герич.

История Ромы известна во всем мире. Он стал голосом украинских детей, пострадавших от рук россиян. Встречался с принцем Гарри, Папой Римским, европейскими политиками, давал интервью мировым медиа. В июле 2022 в Виннице, когда оккупанты ударили ракетой по центру города, Рома потерял маму, а сам получил тяжелые ожоги почти половины тела. Шотландский хирург Кен Стюарт говорит — давно хотел лично познакомиться с мальчиком.

Ромчик уже побывал на консультации. Медики решили — проведут операции на ушных раковинах и уберут рубцы на руках.

Реклама

«Я на это согласен, это будет для меня полезно. Я буду хорошо растягивать руки, что у меня будет правая рука примерно как левая, что я смогу играть лучше на аккордеоне», — говорит Роман Олексив.

За выходные пластические и реконструктивные хирурги из Шотландии, Франции и Турции проконсультировали около сорока пациентов. И уже на этой неделе двадцать прооперируют — бесплатно. Для Патрика Аддисона это уже четвертая поездка в Украину в рамках медицинской миссии.



«Это привилегия поработать с местными хирургами, вместе помогать в чрезвычайно сложных случаях, связанных с войной, и учиться друг у друга, чтобы сделать все возможное для людей, для военных», — говорит он.



Один из тех, кого сейчас взялись оперировать — военнослужащий Олег Власюк. В армии он уже 35 лет. В 2017 еще во время АТО получил ранение и остался без уха. Теперь ему обещают восстановить ушную раковину.

Операции продолжаются с утра до вечера. На этот раз мастера пластической хирургии оперируют пациентов с деформациями ушей и носа. И говорят: несмотря на угрозу обстрелов, будут приезжать еще. В этом видят свою личную и профессиональную миссию.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 19:00 новости 19 сентября. ВСУ пошли в контрнаступление против россиян!