Мировые СМИ посвятили передовицы событиям в Украине: "Как думаете, над кем вы смеетесь, мистер Путин?"

Мировые СМИ посвятили передовицы событиям в Украине: "Как думаете, над кем вы смеетесь, мистер Путин?"

Не молчат даже российские медиа.

Вторжение Российской Федерации 24 февраля на территорию Украины стало неожиданностью для всего мира – хотя американские разведки сообщали о разных датах начала вероятной агрессии Кремля. Мировые лидеры обратились с призывом к президенту страны-агрессорки Владимиру Путину прекратить кровопролитие, а нападение назвали неспровоцированным.

Сегодня мировая пресса вышла с обложками, посвященными событиям в Украине. Они показывают Путина в образе Гитлера, пишут о взрывах и плаче по убитым. ТСН.ua собрала самые яркие:

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Не побоялись заговорить и российские СМИ. Некоторые из них также присягнули передовицу событиям в Украине.

Фото из открытых источников