Мировые СМИ посвятили передовицы событиям в Украине: "Как думаете, над кем вы смеетесь, мистер Путин?"

Не молчат даже российские медиа.
Вторжение Российской Федерации 24 февраля на территорию Украины стало неожиданностью для всего мира – хотя американские разведки сообщали о разных датах начала вероятной агрессии Кремля. Мировые лидеры обратились с призывом к президенту страны-агрессорки Владимиру Путину прекратить кровопролитие, а нападение назвали неспровоцированным.
Сегодня мировая пресса вышла с обложками, посвященными событиям в Украине. Они показывают Путина в образе Гитлера, пишут о взрывах и плаче по убитым. ТСН.ua собрала самые яркие:
Не побоялись заговорить и российские СМИ. Некоторые из них также присягнули передовицу событиям в Украине.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн