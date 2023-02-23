Мировые СМИ вышли с материалами о годе полномасштабной войны: что пишут и какие дают прогнозы (фото)

24 февраля 2022 года Российская Федерация напала на Украину, начав полномасштабное вторжение. Год широкомасштабной агрессии России против Украины был периодом кровавых боевых действий, уничтожения мирных населенных пунктов, гибели многих людей и масштабных разрушений в результате атак армии РФ. Многие украинцы из-за войны стали беженцами и переселенцами. Оценки ООН свидетельствуют о том, что более 1,5 миллиона человек покинули свои дома в поисках безопасности.

Несмотря на все атаки РФ, обстрелы и провокации, Украина продолжает бороться за свое существование и защищать все свои территории. Мужество и стойкость украинцев, которых сплотила война, поразили мир. Граждане выходили на акции поддержки в мире и оказывали героическое сопротивление оккупантам во временно захваченных городах, демонстрируя решительность, силу и преданность своей стране.

Поскольку война в Украине, которую развязал диктатор Кремля Владимир Путин при поддержке россиян, является одним из самых больших военных конфликтов в мире за последние годы, мировая пресса не обошла тему годовщины и активно вспоминает и анализирует прошедшие 12 месяцев.

Что пишут иностранные СМИ о годе полномасштабной войны РФ против Украины, проанализировал ТСН.ua.

Первый дым и подготовка к контрнаступлению

Так, журналисты британского издания Daily Mail опубликовали материал " Год войны во фотографиях: от первого облака дыма и первой окровавленной жертвы к последним моментам ужаса – и надежды".

В материале, в частности, медийщики напомнили самые разительные кадры года полномасштабной войны РФ против Украины. Там и первый дым, который 24 февраля 2022-го поднялся над Киевом, и ужасные сцены после освобождения Бучи, где оккупанты прибегали к сверхжестоким зверствам, затоплению российского крейсера "Москва" и взрыву на незаконно построенном россиянами Керченском мосту .

Последствия обстрелов РФ в Украине / Фото: Associated Press

Разрушение после обстрелов РФ / Фото: Associated Press

Не обошли журналисты и освобождение украинского Херсона и битвы за Бахмут, который мужественно держат украинские защитники.

Кроме того, издание напомнило и выступление президента Украины Владимира Зеленского о нападении России на Украину. Незадолго после этого, как замечает Daily Mail, президент отказался от своих костюмов и поныне появляется в военной одежде цвета хаки в знак солидарности со своими военными.

Обращение президента Зеленского 24 февраля 2022 года о нападении России на Украину / Фото: Министерство обороны Украины

Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам в марте 2022 года / Фото: president.gov.ua

В конце в материале напоминают о предупреждении аналитиков о новом возможном наступлении России после призыва тысяч новых окупантов, о помощи Западу Украине, которое дало бы ей больше огневой мощи для отражения российского нападения и контрнаступления, и призывы Киева предоставить столь необходимые истребители F-16.

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"Мы боремся!"

Еще одна британская газета Daily Mirror к годовщине вторжения РФ в Украину опубликовала репортаж из Киева о "несокрушимых людях" с лозунгом "Бояться – это нормально, но мы боремся!".

Несмотря на слухи о возможном новом наступлении Путина, журналисты Mirror, приехав в столицу Украины, увидели, что люди твердо стоят на своем и не боятся диктора РФ.

"Я не боюсь России. Я привык к тому, что они делают. Мы вместе украинцы. Я люблю свою страну, и это мы, Украина, решаем, что с ней будет. Не Россия!", – говорит 21-летний Влад.

Другой герой материала, строитель Андрей, подчеркнул, что "Россия не выиграет эту войну" и украинцы "будут продолжать отстраивать".

"Это наша страна!", – добавил Андрей.

"Прошел год, а конца еще не видно"

21 февраля британская газета The Guardian к годовщине полномасштабного вторжения РФ опубликовала материал, в котором изложила свой взгляд на войну в Украине. Журналисты пишут, что украинцы продемонстрировали удивительное мужество и решительность перед лицом жестокого российского вторжения, но предполагают, что "эта война не закончится скоро".

The Guardian напоминает, как провалился блиц-криг Путина и, как диктатор РФ объединил украинцев, укрепил европейское единство. А также то, как предположение Путина, что якобы решимость Запада в поддержке Украины может исчезнуть, развеяла поездка президента Байдена в Киев и заявление о продолжении поддержки Киева.

Впрочем, по мнению журналистов The Guardian, санкции введены против РФ не слишком действенны и мощны и Путин все еще не несет ответственности за преступления, а нацелен на захват всей Украины.

"Украинцы, как никто, хотят, чтобы эта война закончилась. Но еще не достигли той стадии, когда будет указывать на скорейшее развязывание войны вместо ее продолжения", — высказывают мнение журналисты.

Отметим, что для главного фото этого материала издание выбрало фото президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, которые обнимаются во время визита Байдена в Киев 20 февраля.

22 февраля издание опубликовало еще одну статью под названием " Кто побеждает в Украине – и что будет дальше?". Журналисты указывают, что близится годовщина вторжения России в Украину, и сейчас картина выглядит совсем иным образом, чем в первые недели войны, когда сотни российских танков пересекли границу и пытались захватить столицу — Киев. Издание The Guardian проанализировало войну на нынешнем этапе и оценило, что может произойти дальше.

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Год в фото

К годовщине вторжения ведущая канадская газета The Globe and Mail также опубликовала обширную подборку ошеломляющих кадров из Украины за последний год.

Так, украинский фотожурналист Антон Скиба, работы которого использованы в материале, рассказал, как его поразила маленькая девочка, стоящая перед разрушенным домом: "На фото отражен масштаб потрясения после первых российских ракетных атак. И из этого изображения видно, что безопасное пространство в Украине больше нет".

"Огромный знак солидарности с Киевом"

Польское интернет-издание i.pl в своем материале в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ отметило солидарность Польши с Украиной. Там напомнили о визите президента Анджея Дуды в Киев, куда он и его литовский коллега Гитанас Науседа приезжали незадолго до начала российского вторжения.

"Это был огромный знак солидарности с Киевом, и президенты приняли совместную декларацию, осуждающую решение Российской Федерации признать фейковые "республики" на оккупированных территориях Украины", — пишет издание.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши Петра Вавжика, визит Анджея Дуды и личная поддержка президента Джо Байдена "дали Украине импульс пережить первые тяжелые часы": "Визит Анджея Дуды за день до начала войны дал Украине импульс не сдаваться. Они (украинцы) знали, что они имеют поддержку Соединенных Штатов Президент Байден вспомнил первый разговор с Владимиром Зеленским в Киеве, и для них это тоже был очень сильный сигнал, что нужно защищаться. Эти два события, визит президента Анджея Дуды накануне войны и телефонный звонок президента Байдена оказали ему силы пережить первые трудные часы".

"Один год войны"

Ведущая испанская газета La Vanguardia за день до годовщины полномасштабного вторжения выпустила материал о визите премьер-министра Испании Педро Санчеса в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание отмечает, что это сразу после того, как Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерной угрозе, приостановив участие России в последнем действующем договоре о ядерном разоружении с Соединенными Штатами.

Газета указывает, что Санчес приехал в Киев после визитов президента США Джо Байдена и премьера Италии Джорджии Мэлони. Санчес подтвердил "твердую и однозначную преданность" правительству и испанскому обществу поддерживать Украину "всеми возможными способами" для защиты ее "свободы и территориальной целостности".

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estarem al costat de Ucraïna i de la seva gent fins que la pau regresi a Europa.



Сегодня возвращаюсь в Киев.



Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 марта, 2023

La Vanguardia напоминает, что Санчес уже был в Киеве с Зеленским 21 апреля 2022-го, тогда он также посетил разрушенный россиянами город Бородянка Киевской области. Во время той поездки, которая произвела на него глубокое впечатление из-за "ужаса путинской войны", Санчес анонсировал крупнейшую партию оружия и военной техники из Испании в Украину.

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Также в эти выходные La Vanguardia опубликовала большую главу об Украине, заявив, что "год стал войной на истощение, которой не видно конца, но ее масштабы и последствия увеличиваются".

"Ежедневно Украина существует немного больше. И это большое поражение Путина и большая победа Украины. Что бы ни произошло, это останется навсегда", – говорит исследователь Кармен Клаудин, одна из ведущих экспертов постсоветского пространства.

"Украинские беженцы – легкая добыча для хищников"

Швейцарская ежедневная газета Le Temps к годовщине полномасштабного вторжения РФ публикует серию материалов, один из последних посвящен украинцам, вынужденным из-за нападения покидать свои дома, — " Эти украинские беженцы, легкая добыча для хищников". Журналисты обратили внимание на такую важную проблему как торговля людьми, отмечая, что злоумышленники эксплуатируют украинцев, которые узжают из своей страны.

К слову, в Испании недавно разоблачили банду, державшую украинских беженцев в изоляции в условиях перенаселенности.

Напомним, 24 февраля в 19:30, в день годовщины начала полномасштабной российской агрессии, на телеканале 1+1 Украина покажут документальный фильм "Февраль глазами 1+1", созданный редакцией ТСН. В фильме создатели вспомнят, как 1+1 пережил самый страшный день в истории независимой Украины и выстоял, кто первым проинформировал украинцев об ударах российской армии по территории Украины и как работал канал в первые дни вторжения.

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