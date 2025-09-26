Мишка из роз или Троянский конь: чем обернулся скандал с известным на всю страну подарком

Медведь из роз

В соцсетях до сих пор не утихает скандал с огромным цветочным мишкой, которого якобы купили за более чем полмиллиона гривен. Более того, выяснилось, что таких мишек могло быть два, а вся история обернулась громкими разоблачениями, касающимися ценных часов, элитной недвижимости и автопарка.

Об этом говорится в материале TSN.ua , который раскрывает детали скандала, начавшегося с видео «медвежонка за 536 тысяч» в соцсетях.

«Мишка за 536 тысяч»: история блоггерши-цветочницы

Видео, как гигантского цветочного медведя загружают в авто, опубликовала известная блоггерша и в то же время владелица цветочницы Анастасия Скальницкая . 25-летняя блоггерша с миллионом подписчиков обрела популярность после участия в телешоу, где охотно рассказывала о своем роскошном образе жизни. Она кичилась свадьбой за $110 тысяч и арендой дома за $6 тысяч в месяц.

Однако, в ходе беседы с журналистами, Анастасия сообщила, что семья уже переехала в съемную квартиру и живет «обычная жизнь».

«Я живу обычную жизнь. Я не покупаю какие-то супердорогие вещи. Я живу в съемной квартире, у нас одна машина в семье на двоих. Плюс-минус мне на расходы до 10 тысяч долларов на все совершенно. Это не брать вообще мужчину», – рассказала Анастасия Скальницкая.

Загадочный человек и миллионные доходы

Подписчики Скальницкой долго думали, кто же ее загадочный мужчина. Им оказался Богдан Скальницкий, младший инспектор полиции охраны в Киеве, который в соответствии с должностью должен декларировать все доходы семьи.

Согласно его декларации за прошлый 2024 год, доходы жены составили более 8 миллионов гривен (почти 700 тысяч в месяц), тогда как сам он заработал 335 тысяч гривен (менее 28 тысяч гривен в месяц).

При этом в задекларированном состоянии нет ни квартиры, ни дома, ни авто, о котором говорила его жена. В то же время супруги демонстрировали в соцсетях пышную свадьбу, аренду жилья за тысячи долларов и даже пластическую операцию мужчины в элитной столичной клинике, где липосакция стоит от 6 тысяч евро. Несоответствие доходов и расходов семьи стало предметом запроса в Управление полиции охраны и НАПК. На момент публикации ТСН еще не получил ответа.

Второй медведь, депутат и владелица бренда одежды

Оказалось, что цветочных мишек было два. Один был частью промокампании цветочного магазина Анастасии, а второй, вероятно, был подарком, который получила владелица бренда женской одежды Даниэла Косянчук .

В сети появилась информация, что подарок она получила от народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Дубнова . Нардеп прочитал сообщение от TSN.ua с просьбой подтвердить эту информацию или опровергнуть, но так и не ответил.

Косянчук, в свою очередь, резко отреагировала на критику по стоимости подарка:

«Можно было бы, в принципе, завалить свое жало и просто поставить лайк или пройти мимо. Ваши эти ***ть хейтерские ***ни комментарии ей никому не нужны», — написала она на своей странице.

Представители бренда, владелицей которого является Даниэла Косянчук, объяснили выбор подарка его символичностью:

«Мы заказали крупнейшего в Украине медведя из цветов, потому что именно он олицетворяет идею масштаба нашего бренда. Мишка является бестселлером в нашей коллекции украшений — он символизирует силу, нежность и любовь, которые всегда идут рядом», — говорится в сообщении на странице бренда в соцсети.

Однако представители магазина отказались общаться с журналистами о доходности бизнеса или источниках финансирования дорогостоящей рекламной кампании.

Драгоценный автопарк и недвижимость с начала войны

Анализ открытых источников о 29-летней Даниэле Косянчук показал, что с начала полномасштабного вторжения она уже несколько раз покупала элитную недвижимость:

2022 год – квартира в Киеве в ЖК «Кристалл Парк Тауэр» (почти 60 кв. м).

2024 год – квартира в ЖК «Тринити» (почти 70 кв. м).

2024 год - дом в Киевской области, в Обуховском районе (жилая площадь 265 кв. м, стоимость 18 млн грн ).

Цветочного мишку доставили именно в этот дом, если сравнить фасад здания с видео в соцсети.

За последние три года у владелицы магазина женской одежды также скопилось немало движимого имущества. Журналисты оценили ее автопарк в 330 тысяч долларов:

BMW x3 (2022 г.в.),

Mercedes G класса («кубик», 2024 г.в.)

мотоцикл Ducati.

Кроме того, ее коллекция часов, судя по фотографиям, оценивается от 9 до 170 тысяч евро в единицу.

Даниэла не состоит в официальном браке. Бренд одежды она основала всего 3 года назад, а ФЛП на него оформила только год назад. Она занимается криптовалютой и устраивает закрытые клубные игры в покер. После скандала и резкой реакции на критику, Даниэла Косянчук закрыла свою страницу в соцсети, оставив открытым вопрос об источниках ее богатств и уплате налогов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Скандал с мишкой из цветов за 536 тыс. грн! Кто продал и кто отвалил полмиллиона?