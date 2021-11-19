"Мисс мира-2021": кто едет на международный конкурс от Украины

Ехать без родителей и без любимого красотка не боится.
Кто едет на "Мисс мира-2021" от Украины? Вылетать нужно уже через день, а у победительницы конкурса не решены визовые вопросы. Две другие победительницы — обладательницы титулов "Мисс Интернешнал" и "Мисс Земля", которые также должны разлететься по миру на конкурсы — никуда не едут, — об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 18 ноября.
Одежда имеет значение, поэтому украинка, которая едет на "Мисс мира-2021", берет ее много. К счастью, это победительница "Мисс Украина-2021" Александра Яремчук, которая в последние дни уже отчаялась, что сможет попасть на мисс мира, из-за проблем с визой.
Она показывает, в каком платье будет на мировой сцене. Ехать без родителей и без любимого не боится. Но занимается языковым барьером
Между тем у "Мисс Интернешнал", которая могла заменить победительницу, если бы той не дали визы, языкового барьера нет, свободно владеет пятью языками. Ольга Шамрай отучилась в Польше на переводчика. Недавно вернулась в Украину. После конкурса разошлась со своим парнем польским футболистом, с которым вместе было 7 лет. Поклонников, говорит девушка, стало больше. Девушка начала играть в гольф и мечтает поехать на международный конкурс. Но в этом году его не было. Но в следующем, говорят, проведут в Китае.
Еще одна участница, завоевавшая титул "Мисс Земля", тоже никуда не уехала. Ее состязания проводят онлайн через пандемию. Поэтому видео двадцатилетняя Марина Литвин, модель и маркетолог, скачивает и отправляет жюри конкурса. А еще проводит с ними онлайн-встречи, где оценивают интеллектуальный уровень красавицы.
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