Быть в Пуэрто-Рико нужно уже через неделю.

"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук может не попасть на международный конкурс. Девушке не дают американскую визу. Из-за того, что "Мисс мира" будет проходить в Пуэрто-Рико, въезд туда только по визам США.

Об этом 12 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мисс Мира: Александра Яремчук может не попасть на международный конкурс

Когда-то Александре тоже отказали. Организаторы не могут сказать, это из-за нее или из-за пандемии. Впрочем, украинскую красавицу не принимают даже на встречу в посольство. Дирекция "Мисс Украины" направила письмо консулу с просьбой посодействовать в получении документа. Быть в Пуэрто-Рико нужно уже через неделю. Если визовый вопрос победительницы не решится, вместо нее поедет не вице-мисс, у которой также нет визы, а обладательница титула "Мисс Интернешнал", виннитчанка Ольга Шамрай. У нее с документами все хорошо.

Напомним:

Самая красивая украинка Яремчук рассказала, как готовится к международному конкурсу в Пуэрто-Рико

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