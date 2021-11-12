"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук встречается с богачом из списка Forbes

Красавица подтвердила отношения с Андреем Дегодой.

Недавно в Киеве состоялся конкурс "Мисс Украина-2021", где победу одержала красавица из Винницкой области Александра Яремчук.

У 22-летней девушки есть бойфренд, но она не рассказывает о личной жизни. В программе "Светская жизнь" она сказала только следующее: "Он работает в IT-сфере. Обычный парень из Киева".

Впрочем, как выяснилось, избранник девушки – бизнесмен Андрей Дегода. Его семья занимает 45 место в украинском Forbes с доходом компании 11 млн грн за 2021 год. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Александра Яремчук с родителями и бойфрендом / Светская жизнь

Более того, Андрей зарегистрировал на Александру фирму, связанную с продажей компьютерной техники и IT-технологиями. Впрочем, по словам мисс, это только по документам.

Также Саша призналась, что постоянная занятость несколько повлияла на их отношения. Парню не очень нравится, когда любимая рано уходит из дома и поздно возвращается.

"Он меня всегда поддерживал. Но сейчас, когда я очень мало времени провожу дома, я приезжаю около 9 вечера, немного изменились отношения", – поделилась она.

Андрей Дегода / скриншот с видео

Организаторы конкурса красоты говорят, что девушка не раскрывала о своем избраннике, потому что еще не вышла за него замуж. По контракту победительнице конкурса нельзя выходить замуж и рожать в течение года. Так что, если в планах Андрея было предложение, паре придется подождать.

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