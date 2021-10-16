"Мисс Украина Вселенная": кто получил корону и выход на публику Tayanna и Сергея Тигипко с новыми любимыми

"Мисс Украина Вселенная": кто получил корону и выход на публику Tayanna и Сергея Тигипко с новыми любимыми

За корону победительницы боролись 15 девушек.

Та, которая может стать "Мисс Вселенная". В Киеве выбрали кандидатку на один из самых известных в мире конкурсов красоты. Перед жюри предстали 15 претенденток.

Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Среди участниц — модели, блогеры, спортсменки, менеджеры и студентки. В этом году девушки не подбирали под стандартные параметры и рост, говорят организаторы. Не брали во внимание даже натуральная ли в участницы красота или полученная с помощью скальпеля. Уверяют, заглядывали в душу. Судят их девять членов жюри.

Чтобы девушки не преследовали меркантильные интересы, денежного приза в конкурса им не дают. Они соревнуются за корону и поездку в Израиль на "Мисс Вселенная".

Мисс Украина Вселенная

Победительницы по контракту еще и нельзя выходить замуж и беременеть в течение года. Анастасия Суббота, победительница 2019 года, исправила ситуацию, как только закончился контракт

"Я беременна, мне скоро рожать, у меня будет девочка", — рассказала Анастасия.

Мисс Украина Вселенная

За действом наблюдают гости. Среди них и бывший политик, а ныне банкир и бизнесмен Сергей Тигипко с новой женой Аллой Зиневич. Ей 37, руководит фармацевтическим бизнесом, рестораном и буйволиной фермой.

Мисс Украина Вселенная

Со своим парнем впервые на публике появилась и певица Tayanna, которая годами держала имидж матери-одиночки. Но увидев камеру, пара разомкнула руки и быстро ушла.

Неожиданно для публики страстный танец с Дмитрием Дикусаром станцевала "Мисс Украина-2007", бывшая жена политика Николая Тищенко — Ирина Журавская.

А вот бывшая модель и экс-жена бизнесмена Николая Щура Снежана Онопко пришла на шоу без пары.

Самой красивой объявляют 27-летнюю Анну Неплях. Девушка родилась в Днепре, живет в Киеве.

"Я блоггер в Инстаграмме", — говорит девушка.

Соревнование за корону "Мисс Вселенная" состоится через два месяца. За это время Анна планирует окончательно определиться с конкурсным убранством и подтянуть английский.

Мисс Украина Вселенная

Мисс Украина Вселенная: в Киеве выбрали победительницу, а во время конкурса Тигипко показал новую жену

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку