Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и ядерный терроризм Путина: Фейгин убежден, что все напрасно

Посещение миссией МАГАТЭ захваченной оккупантами Запорожской АЭС не будет иметь никакого успеха. А Москва дальше продолжит ядерный шантаж и воровство электроэнергии из станции.

Запад не может добиться самого главного – демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua российский оппозиционер, юрист, адвокат Марк Фейгин.

"Я вообще не вижу от миссии МАГАТЭ какого-то успеха. Потому что какой должен быть успех? Они (россияне – ред.) должны выйти с территории станции. Логично? Я считаю, что это достигнуто не будет. Потому что у этого есть несколько причин. Москва хочет продолжать шантажировать опасностью утечки или даже взрыва на территории энергоблоков. А с другой стороны, они же воруют электроэнергию. Бесплатная энергия – украл и себе переправил", – пояснил оппозиционер.

Он отметил, что корень проблемы вокруг ЗАЭС – это начатая президентом РФ Владимиром Путиным война, и именно этот вопрос, прежде всего, нужно решить.

"Запад не может добиться того, что было бы необходимо – именно этой демилитаризации зоны атомной станции. А все остальное – можно долго вокруг этого вопроса крутиться: обсуждать, комиссии, заседания, какие-то мониторинговые группы. Это вопрос не решает. Проблема – в корне, в войне, начатой Путиным. Ну, вы решайте вопрос с главным, центральным вопросом, а все остальное уже прибавится. Конечно, остановить войну МАГАТЭ не может, но по меньшей мере должна идти речь о демилитаризации", — рассказал Фейгин.

Он добавил – "Москва еще не исчерпала ресурсы шантажа, поэтому это продолжится".

"Все эти миссии МАГАТЭ напрасны, поскольку они решают последствия, а не первопричину. Вот главный вывод. И с этой точки зрения, я считаю, что на успех надеяться здесь не приходится", – резюмировал юрист.

Напомним, 31 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, чтобы отправиться на АЭС в Энергодар. У миссии три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов.

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