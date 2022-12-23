Миссия – возродить село: как переселенцев приглашают жить в Черкасскую область

Когда-то в селе Ивковцы, что в Черкасской области, бурлила жизнь. Теперь найти подворье, где есть люди, стало настоящим квестом. Чтобы возродить село, Назар Лавриненко бесплатно предлагает переселенцам пустые дома. Хоть село без газа, но в каждом доме есть печь и свет, а еще вода — из колодца. В соседних населенных пунктах работают школы и детсады.

Чем поощряют людей, чтобы приехали в село, в материале ТСН.

Назар Лавриненко показывает ТСН дом. Когда-то в доме жила бабушка. Теперь в двухкомнатный дом хочет впустить переселенцев. В печи или же на чугунной плите придется готовить есть, обогреваться — дровами, потому что село негазифицировано. Колодец расположен в 20 метрах. В доме проведен свет. На дворе есть летняя кухня, сарайчик и погреб.

Среди предложений также хостел, расположенный в помещении бывшего детсада. Там есть три большие комнаты, где могут жить отдельно три семьи. До полномасштабной войны там останавливались археологические экспедиции.

Назар очень ждет переселенцев. Ему болит, что родная когда-то цветущая деревня Ивковцы теперь вымирает. "Деревня очень большая. Его площадь от Ярков и до Лесовки 12 километров. В другом направлении — девять километров. Оно больше от дома до дома, чем областной центр Черкассы", — говорит житель Ивковцев.

В настоящее время в населенном пункте проживает менее двух сотен человек. Жизнь пошла на убыль еще в 60-х, когда село признали неперспективным. Молодежь начала массово выезжать, потому что с робой — беда. Однако даже в Ивковцах, говорит, можно зарабатывать. К примеру, родственники жены Назара Татьяны в селе имеют бизнес – выращивают джекраселей.

К примеру, Олекса Неф перебрался в село из Черкасс. Он держит хозяйство для себя, а также птицу для продажи. "Экопродукт, который выращивают на свободном выгуле. Птица живет и питается без химии", – рассказал мужчина. Однако говорит, что работать придется много.

Возродить деревню: переселенцев "обольщают" бесплатным жильем в историческом месте

Жена Назара Татьяна надеется, что это переселенцев не отпугнет. В том, чтобы они приехали, имеет и собственный интерес: появятся детишки – друзья для ее детей.

Правда, в Ивковцах школы и садика нет. Несколько местных детей автобусами возят в соседние деревни. "У нас в обществе есть два заведения среднего общего образования, в которых учится 293 ученика. В садах 54 ребенка", — рассказала руководитель отдела образования, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта Медведевского сельского совета Дюдмила Горбань.

С начала полномасштабного вторжения в общине из девяти деревень уже появилось 44 ребенка-переселенца. В основном они с востока и юга. Впрочем, есть даже семья из Бучи.

Примечательно, что выбирают люди села хотя бы с какой-либо инфраструктурой. В почти пустых Ивковцах не то, что школы или садика нет, а даже магазин закрыт — продукты развозит автолавка. Именно поэтому переселенцы эту деревню обходят.

Назару же очень досадно. Мол, здесь действительно хорошо. Дети, например, смогут играть в его туристическом комплексе. На дворе есть и обустроенный мужем музей. Напротив – гора. По его словам, сюда часто наведывались археологи. Местные верят, гора скрывает многие тайны и имеет незаурядную историческую значимость. "Мы доказываем, что это одно из возможных мест перезахоронений самого Богдана Хмельницкого", — добавляет он.

Назар надеется, что красоты села, наконец, привлекут людей, которые вдохнут в его родные Ивковцы новую жизнь.

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