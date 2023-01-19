Мистическая погода в Киеве: радуга, туман и тепло на Крещение

Аномально теплая погода продолжает удивлять киевлян. Сегодня утром жители столицы заметили радугу, что очень редкое явление для января, а после этого город накрыл густой туман. Все это на день праздника Крещения, действительно выглядит довольно мистически.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского тоже удивляются необычным явлениям погоды на Крещение.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

"В Киеве мы фиксируем аномально теплую погоду. Вчера, например, были зафиксированы новые температурные рекорды, они, скорее всего, будут и сегодня. В Киеве суточная температура воздуха сейчас соответствует началу апреля. Это очень неожиданно для января, особенно на Крещение, поскольку именно в этот день у нас бывали хоть небольшие, но морозы, которые сменялись потеплением. А вот сейчас у нас аномально теплое Крещение. Что касается радуги в январе, то это вообще феноменальное явление", — рассказала сайту ТСН.ua Елена Донич, руководитель отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Фото из открытых источников

Фото: КП "Управляющая компания Дарницкого района г. Киева"

Напомним, в Киеве заметили необычное явление – на одном из стадионов в центре города собрались сотни ворон. Птицы просто "захватили" стадион НТК им. Банникова, что вблизи НСК "Олимпийский".

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