Мистическим образом едва не сорвался рекорд: украинский гонщик на электробайке рассказал о нелегких соревнования в США

Такие соревнования — настоящий "Эверест" для тех, кто любит скорость, рассказывает мотоциклист.

172 километра в час — рекорд скорости для электрических мотобайков, еще в середине августа установил украинский мотоциклист Сергей Малик, на соревнованиях в Соединенных Штатах. Накануне он вернулся в Украину из Бонневиль.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Рамиля Еникеев.

На озере Бонневиль ежегодно проходят соревнования по скорости. Чтобы поставить рекорды в штат Юта в США съезжаются автомобилисты и мотоциклисты со всего мира. Украинская команда здесь уже четвертый год подряд. И только в этом году Сергей Малик устанавливает рекорд на байке украинского производства — «Днепр». Они создали электромотоцикл специально для скоростных соревнований. Рекордсмен признается, что в Бонневиле украинскую команду уже узнают, иностранцы очень удивляются, что этот электробайк произведенный в Украине.

После фурора за рубежом, длительного перелета, на днях мотогонець вернулся в Киев. Сергей рассказывает, это юбилейный — уже сороковой рекорд в его жизни и вероятно, что самый сложный за все время. Чтобы установить это достижение, у них с командой было три попытки. И рекорд едва не сорвался за считанные минуты до конца мотогонкам. «Это далеко не максимальная скорость, там и поломки были, проблемы мистические, там такое творилось, все было против нас и за 42 минуты до окончания Боневилля мы подтвердили рекорд», — рассказывает рекордсмен.

Эмоции рекордсмена по скорости мотобайкой украинца Сергея Малика

Такие соревнования — настоящий "Эверест" для тех, кто любит скорость, рассказывает мотоциклист. Пока его здесь знают, как мотоциклиста, но у Сергея есть мечта ставить рекорды уже на автомобиле. Поэтому в следующем году точно поедут еще раз — за очередными рекордами — именно этим гонки в Боневилли известны на весь мир. «Если бы это было так просто, это сделал бы каждый второй. Боневилль - это очень специфический продукт, это не гонки в том виде к которому привыкли рядовые граждане», — отмечает Сергей.

Уже этой осенью мотогонщик будет участвовать и в домашних соревнованиях — «Ралли столица», которое состоится в Киевской области. К этому времени, его электромотоцикл должны привезти в Украину.

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