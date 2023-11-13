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Митболы вместо сосисок: как в школах внедряют здоровое питание и что говорят родители

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Карина ВакареваКарина Вакарева
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Митболы вместо сосисок: как в школах внедряют здоровое питание и что говорят родители

Школьная столовая

В Украине продолжат внедрять систему здорового питания.

В украинских школах третий год идет реформа питания. Теперь рацион учеников содержит меньше соли и сахара, больше – фруктов и зелени. До полномасштабной войны в рамках реформы школьного питания удалось обновить около четырех тысяч пищеблоков. В Кабмине обещают, что в следующие несколько лет модернизированных столовых станет больше. А поваров будет ждать повышения квалификации.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Как школа на Волыни перешла на новую систему питания

В школе на Волыни детей второй год кормят по новым стандартам: здесь подают рыбу или мясо и овощи. В рационе школьников нет полуфабрикатов, колбас и сосисок. Первоклассник Юрий и его мать говорят, что всем довольны.

"Мы даем один раз в неделю рыбу. Дети очень любят сырники. Они знают, что пятница это — творожный день", — говорит заведующая столовой Луцкого лицея №27 Иванна Мельник.

Новая система питания / ©
Новая система питания

Школьное меню расписывают на месяц вперед. Меньше соли и сахара, больше – зелени и фруктов. Готовить по новым рецептам было сложно, признаются на кухне. Облегчило жизнь кулинарам появление конвектоматов.

"Показательно то, что старшеклассники приходят. Потому что начальное звено учительница приведет, посадит и они будут есть, а вот средние, старшие классы приходят сами. И съедают все, что наготовлено за целый день", — говорит директор Луцкого лицея №27 Вероника Захарчук.

Вероника Захарчук / ©
Вероника Захарчук

В Украине решили обновить систему школьного питания

Более 60 лет в Украине не обновляли нормы питания школьников. О сбалансированной диете мало кто думал. Наконец, чтобы сделать рацион учеников более полезным, в 2019 году стартовала реформа здорового питания. Инициативу возглавила первая леди страны - Елена Зеленская.

"Задачей тогда стояла просто насытить организм и дешево это сделать. Моя мама глубоко убеждена, что без супа жиденького в жизни прожить нельзя и этот суп заедается большим количеством хлеба", - говорит эксперт по вопросам организации и развития школьного образования Сергей Дятленко.

В школе в Киеве три года назад перешли на здоровое питание

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко получил, как он сам признавался в интервью, самый необычный заказ: разработать новое меню для украинских школ. Так в списке появились шпундра, банош, львовский сырник. 

"И вот такие блюда, сначала детям было трудно привыкнуть и спрашивали, что это такое? А теперь, если рыбный день, то рыба "Бешамель" идет сразу", - говорит директор специализированной школы №127 в Киеве Людмила Сидоренко.

В киевской школе перешли на новый рацион три года назад. Сначала для детей и родителей провели несколько лекций о важности полезной пищи. Постепенно из буфетной продукции исчезли сухарики и чипсы. Помещение столовой превратили в современный комфортный зал, а для поваров закупили новое оборудование. Чтобы определить, какие блюда нравятся школьникам больше, здесь ввели систему "шведского стола". Ежедневно школьная столовая кормит около семисот учеников.

Школьная столовая / ©
Школьная столовая

"Есть такие дети, которые говорят, что несладкое. Но таких минимум. На соль вообще реакции нет. Не слышала, чтобы жаловались, что недосоленное", — говорит медсестра по диетическому питанию Екатерина Дмитриев.

Из-за смены системы питания возросла и стоимость

Замена муки на овощи и полезные крупы, отказ от вредных сосисок в пользу митболов отразился на стоимости еды.

"130 гривен выходит на целый день. Если учесть, что ребенок каждый день ходит, тем более, у меня их двое, поэтому, конечно, по кошельку это не так приятно. Больше работаем для этого", — говорит мама школьников Елена Сахненко.

Перейти на здоровое питание должны все украинские школы еще в 2022 году. Притормозила процесс интеграции нового меню полномасштабная война. Но уже в октябре Кабмин утвердил стратегию, предусматривающую изменения в школьных столовых. В концепции учли модернизацию пищеблоков, квалификацию работников и пропаганду здорового образа жизни.

Чтобы школьное питание менялось реально, а не формально – за этим следят специалисты.

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Напомним, можно ли в школах устраивать выборочное угощение и собирать деньги с родителей.

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