Митболы вместо сосисок: как в школах внедряют здоровое питание и что говорят родители

В украинских школах третий год идет реформа питания. Теперь рацион учеников содержит меньше соли и сахара, больше – фруктов и зелени. До полномасштабной войны в рамках реформы школьного питания удалось обновить около четырех тысяч пищеблоков. В Кабмине обещают, что в следующие несколько лет модернизированных столовых станет больше. А поваров будет ждать повышения квалификации.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Как школа на Волыни перешла на новую систему питания

В школе на Волыни детей второй год кормят по новым стандартам: здесь подают рыбу или мясо и овощи. В рационе школьников нет полуфабрикатов, колбас и сосисок. Первоклассник Юрий и его мать говорят, что всем довольны.

"Мы даем один раз в неделю рыбу. Дети очень любят сырники. Они знают, что пятница это — творожный день", — говорит заведующая столовой Луцкого лицея №27 Иванна Мельник.

Новая система питания

Школьное меню расписывают на месяц вперед. Меньше соли и сахара, больше – зелени и фруктов. Готовить по новым рецептам было сложно, признаются на кухне. Облегчило жизнь кулинарам появление конвектоматов.

"Показательно то, что старшеклассники приходят. Потому что начальное звено учительница приведет, посадит и они будут есть, а вот средние, старшие классы приходят сами. И съедают все, что наготовлено за целый день", — говорит директор Луцкого лицея №27 Вероника Захарчук.

Вероника Захарчук

В Украине решили обновить систему школьного питания

Более 60 лет в Украине не обновляли нормы питания школьников. О сбалансированной диете мало кто думал. Наконец, чтобы сделать рацион учеников более полезным, в 2019 году стартовала реформа здорового питания. Инициативу возглавила первая леди страны - Елена Зеленская.

"Задачей тогда стояла просто насытить организм и дешево это сделать. Моя мама глубоко убеждена, что без супа жиденького в жизни прожить нельзя и этот суп заедается большим количеством хлеба", - говорит эксперт по вопросам организации и развития школьного образования Сергей Дятленко.

В школе в Киеве три года назад перешли на здоровое питание

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко получил, как он сам признавался в интервью, самый необычный заказ: разработать новое меню для украинских школ. Так в списке появились шпундра, банош, львовский сырник.

"И вот такие блюда, сначала детям было трудно привыкнуть и спрашивали, что это такое? А теперь, если рыбный день, то рыба "Бешамель" идет сразу", - говорит директор специализированной школы №127 в Киеве Людмила Сидоренко.

В киевской школе перешли на новый рацион три года назад. Сначала для детей и родителей провели несколько лекций о важности полезной пищи. Постепенно из буфетной продукции исчезли сухарики и чипсы. Помещение столовой превратили в современный комфортный зал, а для поваров закупили новое оборудование. Чтобы определить, какие блюда нравятся школьникам больше, здесь ввели систему "шведского стола". Ежедневно школьная столовая кормит около семисот учеников.

Школьная столовая

"Есть такие дети, которые говорят, что несладкое. Но таких минимум. На соль вообще реакции нет. Не слышала, чтобы жаловались, что недосоленное", — говорит медсестра по диетическому питанию Екатерина Дмитриев.

Из-за смены системы питания возросла и стоимость

Замена муки на овощи и полезные крупы, отказ от вредных сосисок в пользу митболов отразился на стоимости еды.

"130 гривен выходит на целый день. Если учесть, что ребенок каждый день ходит, тем более, у меня их двое, поэтому, конечно, по кошельку это не так приятно. Больше работаем для этого", — говорит мама школьников Елена Сахненко.

Перейти на здоровое питание должны все украинские школы еще в 2022 году. Притормозила процесс интеграции нового меню полномасштабная война. Но уже в октябре Кабмин утвердил стратегию, предусматривающую изменения в школьных столовых. В концепции учли модернизацию пищеблоков, квалификацию работников и пропаганду здорового образа жизни.

Чтобы школьное питание менялось реально, а не формально – за этим следят специалисты.

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Напомним, можно ли в школах устраивать выборочное угощение и собирать деньги с родителей.

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