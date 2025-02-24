Митинги в поддержку Украины в США: что говорят американцы о политике Трампа

В США прокатились митинги в поддержку Украины. Люди напомнили, кто начал войну и кто диктатор.

На выходных митинги в поддержку Украины прокатились и американскими штатами. Посвящены они началу полномасштабного вторжения. Во время, когда США колеблются относительно поддержки Украины в войне, американцы и украинцы, которые там живут – выступают против действий новой власти.

Собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко побывала на проукраинском митинге в Вашингтоне.

Третью годовщину полномасштабного российского вторжения Вашингтон встречает в ситуации полной неопределенности. Администрация Дональда Трампа на полном ходу меняет принципы во внешней политике. И для многих американцев поддержка Украины теперь уже не просто проявление человечности, это средство сохранения демократии в собственной стране.

В толпе под мемориалом Линкольна, окутанной желто-синими флагами – много американцев, которые не имеют кровной связи с Украиной. Джон с Дэниелом вышли на митинг с самодельными плакатами, наглядно показывающими, кто в мире диктатор, а кто – освободитель. По мотивам высказывания президента Трампа, который диктатором назвал Владимира Зеленского.

Джон и Дэниел вышли поддержать Украину

"Я взял с собой племянника, чтобы у него был этот опыт – стоять за правду. Он прекрасно понимает, что происходит в Украине", - говорит американец.

"Я думаю, что происходит геноцид, это неправильно. У Украины есть право защищаться. И мы пришли сюда, чтобы как-то повлиять", – добавляет мальчик.



Как повлиять на власть – ключевой вопрос. Проукраинские митинги в эти выходные прошли во многих американских шататх. Не молчать – это единственный способ борьбы, который есть у американцев.

"Трамп всем лжет. И мы не можем поверить, что республиканская партия просто следует за ним, ничего не говоря и позволяет этому всему продолжаться, надеясь, что оно как-то само закончится", — говорит участница акции.

Но протесты американцев против внутренней или против внешней политики администрации Трампа пока не слишком многочисленны. Республиканцы наслаждаются медовым месяцем после того, как обрели абсолютную власть – в Белом доме и Конгрессе. В этом году на промежуточных выборах будет переизбирано незначительное количество сенаторов, которое существенно не изменит расстановку сил. Обновление законодательного органа возможно только в 2026 году.

В отличие от предыдущих лет, осторожные американские политики на всякий случай не пришли на митинг в поддержку Украины. А вот действующие послы всех европейских стран собрались, чтобы поддержать это сложное время.

"Прежде всего, агрессор – это Россия, это ничем не спровоцированная война против Украины, против свободы, против наших ценностей и против всего, что мы как Европейский Союз поддерживаем", – говорит посол ЕС в США Йовита Нелиупсиене.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, выступая на митинге, высказывается максимально корректно в адрес американских партнеров, от которых зависит будущая поставка оружия. И упоминает о том, что у места проведения украинского митинга замечены автомобили с российскими дипномерами.

Акция в поддержку Украины

Украинцы на митинге в этот момент решают взять ситуацию в свои руки и поскандировать любимую народную футбольную кричалку: "Путин ху**о!"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 14:00 24 февраля. Митинги в поддержку Украины в США! Киевщина в первые дни вторжения!

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