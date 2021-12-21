Младенец в реанимации, а отец под арестом: в Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от своего отчима

Младенец в реанимации, а отец под арестом: в Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от своего отчима

Ребенка 11-летняя роженица назвала в честь его отца.

В Закарпатской области 11-летняя девочка родила от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его 11-летняя мать заболела коронавирусом.

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Об этом 21 декабря говорится в сюжете ТСН 19:30.

Родился мальчик с весом в 2,5 килограмма и ростом 49 сантиметров. По словам медиков, операция, которая была еще месяц назад, прошла успешно, но мальчик все еще в реанимации.

Родильницу после родов перевели в инфекционное отделение, поскольку у нее диагностировали коронавирус. Несовершеннолетнюю уже отпустили домой. Ребенка она назвала Александром, в честь отца, который сейчас под домашним арестом из-за половых отношений с несовершеннолетней.

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11-летняя девочка уверяет, что сама хочет растить своего сына.

"Мне очень тяжело. Хочу растить его, хочу забавлять. Хочу смотреть, как он спит. Я все хочу для него, но не могу", — говорит 11-летняя роженица.

В школу, где училась, Бьянка возвращаться не собирается. Маленького Александра планируют выписать через неделю. Но сможет ли 11-летняя мать забрать его домой или окажется ли он дома малыша, служба по делам детей еще будет решать.

"Были 12, 14 лет рожали у нас, но 11 лет еще не было. Это фактически уникальный случай. Я думаю первый в Украине", — говорит акушер Владимир Сагарда.

Напомним:

В Закарпатской области 11-летняя девочка, забеременевшая от 46-летнего сожителя своей матери , родила ребенка. На свет явился мальчик.

Родственники девочки долго скрывали, кто является настоящим отцом ребенка и даже придумали ложь о 14-летнем мальчике, с которым у беременной были отношения, потому что боялись 46-летнего мужчины.

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