Младенец в возрасте 5 месяцев весил 2850 граммов: «горе-мать» из Хмельницкой области шокировала своим заявлением

В Украине наказали женщину за ненадлежащий уход за младенцем / © pixabay.com

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В Хмельницкой области к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили женщину, доведшую своего маленького сына до истощения. Информации об отце мальчика и наказании для него в судебном приговоре нет.

Об этом говорится в приговоре Деражнянского районного суда Хмельницкой области.

Условия, в которых выживал ребенок, шокируют

Ужасная история началась в августе 2024 года, когда обвиняемая родила сына. О подсудимой известно, что она не замужем и сначала жила с младенцем в доме своего сожителя. Является ли он отцом ребенка — неизвестно. Также в материалах суда нет упоминания о привлечении к ответственности отца младенца.

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У ребёнка врачи сразу выявили ряд сопутствующих заболеваний, в частности врождённый порок сердца (дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок) и задержку внутриутробного развития. Несмотря на рекомендации врачей продолжить лечение в стационаре, мать почти сразу настояла на выписке.

Социальные службы и ювенальная полиция впервые посетили семью в сентябре 2024 года в селе Пилипы, и условия проживания новорождённого там оказались шокирующими:

В частном доме полностью отсутствовали электро-, водо- и газоснабжение.

Санитарно-гигиеническое состояние помещения было неудовлетворительным — царили грязь и холод, еду для младенца готовили на обычной дровяной печке.

В доме не было даже детской кроватки и ванночки для купания ребенка.

Сама мать во время визита служб находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Впоследствии, под давлением социальных работников, женщина с ребенком переехала в дом своей матери в село Божиковцы, однако ситуация с уходом за младенцем не улучшилась.

Детские смеси съел брат, а деньги пошли на личные нужды

Как выяснило следствие, при каждой выписке из неонатального отделения больницы женщине бесплатно выдавали адаптированные молочные смеси — в общей сложности медики и волонтеры передали ей более 20 банок детского питания и подгузники. Кроме того, неработающая мать получала государственную социальную помощь: 3112 гривен выплат в связи с беременностью и родами, а также 15 480 гривен помощи при рождении ребенка.

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Однако вместо того, чтобы купить всё необходимое для малыша, женщина тратила полученные деньги на свои прихоти, а ребёнка вообще перестала кормить смесями.

«О том, что ребенку необходимо дополнительное кормление адаптированными смесями, я хорошо знала. Но денег на смеси у меня не было, поэтому я все это время кормила ребенка обычным разбавленным коровьим молоком. А ту смесь, которую мне выдавали бесплатно в качестве гуманитарной помощи, просто съел один из моих младших братьев. В социальные службы или к старосте за помощью я ни разу не обращалась», — сказала женщина в суде.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Вес ребенка снижался каждый месяц

Вместо того чтобы в такой важный период жизни набирать вес, младенец под «опекой» матери буквально таял на глазах.

При рождении в августе мальчик весил 2650 граммов .

В октябре во время осмотра врачом его вес составлял 2950 граммов .

В ноябре и декабре вес остановился на критической отметке в 3000 граммов .

16 января 2025 года во время патронажного осмотра семейный врач обнаружил, что вес ребенка снизился до2850 граммов (малыш потерял 400 граммов с ноября и в 5 месяцев весил почти столько же, сколько при рождении, хотя норма для этого возраста составляет более 5,8 кг).

Ребёнок был совершенно обессилен, вял, не реагировал на внешние раздражители и не имел сил даже сосать бутылочку. Более того, в декабре 2024 года врачи Деражнянской больницы выписали срочное направление на кардиологическую госпитализацию и даже прислали за семьей спецтранспорт, но мать собственноручно написала письменный категорический отказ от лечения и оперативного вмешательства.

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17 января 2025 года совместная комиссия службы по делам детей, врачей и полиции буквально силой госпитализировала ребёнка. Консилиум врачей в Хмельницкой детской больнице констатировал: у мальчика белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени с дефицитом массы тела 53% и кахексия. Подкожная жировая клетчатка полностью отсутствовала, кожа бледно-серого цвета собиралась в складки, мышцы находились в состоянии гипотонуса, а большой родничок впал. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, без немедленной госпитализации ребенок неизбежно умер бы от голода.

Приговор суда

На судебном заседании женщина признала свою вину лишь частично, объясняя всё «трудными материальными условиями». Суд не счел её поведение искренним раскаянием. Было установлено, что после госпитализации сына в январе 2025 года мать пробыла с ним в больнице всего неделю и покинула медицинское учреждение.

Впоследствии она приезжала к сыну всего три раза: один раз с представителями телевизионного ток-шоу, чтобы сдать образцы ДНК, во второй раз — в августе 2025 года в состоянии сильного алкогольного опьянения без документов (из-за чего её не пустили в палату), и в третий раз — в октябре.

Решением Деражнянского районного суда от 27 марта 2026 года женщину окончательно лишили родительских прав, а мальчика передали под опеку государства. В детской больнице при надлежащем лечении и сбалансированном искусственном кормлении малыш быстро пошел на поправку и начал стабильно набирать вес.

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8 июля 2026 года суд постановил:

Признать женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Назначить ей наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Избрать меру пресечения до вступления приговора в законную силу в виде содержания под стражей, арестовав её непосредственно в зале суда.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

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