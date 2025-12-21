Самому младшему диверсанту — 11 лет: как ФСБ вербует украинцев «втемную» через Telegram

Как работает российская вербовочная машина внутри Украины. / © СБУ

Сколько жизней невинных людей удается сохранить украинской контрразведке каждый день, обнаруживая попытки создания новой агентурной сети? Как и кого вербуют вражеские спецслужбы? Почему подростки до сих пор в группе риска? И почему 90% агентов ФСБ проваливаются?

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Оксана Радионова. Она получила возможность поговорить с тем, кого россияне завербовали и направили уничтожить своих соседей.

Ровно

«Диверсионный шум» — это название плана, который Путин санкционировал в конце 23-го года.

Ровенский следственный изолятор. Съемочная группа ТСН приехала сюда, чтобы показать, как выглядит российская вербовочная машина изнутри, и как СБУ предупреждает теракты, которые планируют вражеские спецслужбы прямо в наших городах — в обычных украинских домах, где живем мы с вами.

В Ровно, казалось бы, глубокий тыл. Но здесь 24/7 российские спецслужбы ищут слабые места, не в нашей обороне, а в людях.

В одной из многоэтажек на одной из центральных улиц города (адрес назвать не можем, ведь идет следствие). 27-семилетний парень, обычный украинец, львовянин сидел рядом с бомбой. Он думал, что просто выполняет легкую работу за несколько сот долларов. На самом деле он стал организатором теракта, который по замыслу ФСБ должен был унести десятки жизней.

Михаил — так звали парня — не мог поверить своему счастью. В телеграмм-канале по поиску работы увидел объявление: «Не офис, не наркотики, не поджог или хулиганство. Оплата от 1,5 тысяч долларов (быстро и безопасно). Если интересует, пиши».

Он писал. И неизвестный работодатель сразу отозвался, мол, нужна помощь с переездом. Парень приехал, подождал и работу отменили. За ложный вызов и ожидания заплатили. И снова предложение…

«Через 4 дня предложили поехать в Ровно. Тот же человек. У меня как раз были проблемы с работой, с денежными средствами. Я согласился», — рассказывает подозреваемый.

В Ровно уже должен был работать частным детективом. Отсутствие опыта работодателя не пугало. Парню пообещали на 2 недели заплатить 500 долларов. Парень обрадовался — наконец черная полоса кончилась, заработает денег, избавится от долгов.

В Ровно арендовал на сутки квартиру, затем по указанию переехал на другую — в центре города. За ожидания и аренду жилья неизвестный работодатель платил умело.

«Я почему-то не отреагировал на это, на то, что просто так платят деньги за квартиру. И вот уже 4 дня, там не один день, а 4-5 дней платят ни одной работы», — вспоминает подозреваемый.

Но отреагировали контрразведчики СБУ и вели молодого человека и его работодателя-ФСБшника с первого дня.

И тут для «горе детектива» началась работа. СБУ снимала каждый шаг.

«Он получил задание купить мобильный телефон, на который установил шпионское программное обеспечение. С помощью этого мобильного устройства кураторы спецслужб РФ полностью контролировали его действия. Они слышали, что он говорит. Они могли видеть его с помощью передней и задней камеры. Контролировали его перемещение по городу», — отмечает контрразведчик СБУ.

С помощью этого мобильного ФСБ планировали активировать бомбу. На видео хорошо видно, как Михаил забирает сверток со взрывчаткой в автошине у обочины дороги.

«И уже на самой арендованной квартире мне сказали „распакуй“. И я вижу, что там взрывное устройство», — отмечает фигурант дела.

«По замыслу кураторов, взрывчатка должна была активироваться в час пик, когда в доме находилось много людей. Они хотели позвонить по телефону в 102 и пригласить следственно-оперативную группу, чтобы в этот момент зашла следственно-оперативная группа и в этот момент находились мирные жители», — говорит работник СБУ.

Запорожье

Это уже прифронтовое Запорожье. Здесь на крючок контрразведчиков попал бывший правоохранитель. Полгода он работал на ФСБ корректировщиком — фотографировал последствия российских атак по Запорожью.

Также «сливал» врага геолокации действующих энергообъектов. Сдавал координаты автомобилей военных.

С ФСБшником его построил бывший коллега, оставшийся на оккупированные территории. Он хорошо понимал, что делает. Предал своих за деньги.

И ставки постоянно росли. Попался, когда готовился ликвидировать офицера одного из элитных подразделений ВСУ. Цель предатель выбрал сам — военный прибыл из столицы на задание и арендовал у него жилье.

План Путина

Путин лично дал отмашку и ФСБ запустила так называемый план «Диверсионный шум». Его цель — масштабировать теракты, поджоги и диверсии по всей территории нашей страны. Враг стремится устроить панику в нашем тылу. Уже задокументировано почти 1,5 тысяч таких проявлений. 800 случаев произошло именно в этом году. И методы все более циничны.

«Следующий этап — использование агентов „втемную“ в качестве террористов-смертников. В последнее время Россия прибегает к так называемым спецоперациям „под чужим флагом“: когда российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев якобы от имени СБУ для выполнения „сомнительных“ задач», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ удалось вычистить идейных завербованных изменников, которых Кремль готовил годами. Теперь в его руках только те, кто готов предать деньги. Даже для ФСБ это одноразовый материал. Главная площадка коммуникации — Телеграмм.

Как правило, начинают с невинных задач, как с Михаилом в Ровно. Прежде всего вербуют безработных и людей, имеющих проблемы с наркотиками или алкоголем. Но особенное внимание на подростках. Это идеальный возраст для манипуляций — когда хочется бунта и адреналина.

Сейчас более 25% причастных к диверсиям и терактам составляют именно несовершеннолетние. Младшему ребенку на момент совершения преступления было 11 лет — по заданию российских спецслужб мальчик вместе с группой других несовершеннолетних пытался поджечь машину воина ВСУ в Киеве», — говорит спикер СБУ.

Ивано-Франковск

Это видео из Ивано-Франковска изрядно испугало родителей по всей стране. ТСН Неделя рассказывала детали этой трагедии. Наше видео показали в каждой украинской школе, чтобы предупредить новую беду.

Тогда россияне завербовали детей — те собрали взрывчатку, а затем ФСБшники активировали бомбу в детских руках. Взрыв унес жизни одного парня, а других потерял конечности и будущее.

И чтобы действовать на опережение в СБУ, действует чат-бот «спали ФСБшника». На него анонимно можно сообщить о диверсии, которую вам предлагают совершить. И сюда уже пришло 14 тысяч таких сообщений. Представьте, если бы все это россияне смогли реализовать, у нас было бы по 38 терактов в день.

«Почти 80% всех такого рода преступных враждебных проявлений раскрываются на опережение, мы предотвращаем это. Здесь очень важную роль играет институт двойной агентуры. Враг свято верит, что есть источник, а на самом деле это наши патриотически настроенные граждане. У нас над каждым регионом создан агентурный колпак», — говорит глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что 11 марта 2025 года в Ивано-Франковске произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала, во время которых погиб один несовершеннолетний, а еще один был ранен.

В СБУ рассказали, что это российские спецслужбы взорвали двух своих агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство вблизи железнодорожного вокзала.