"Младший погиб на маме, их так и похоронили, в одном гробу": история семьи, которую россияне сожгли заживо в Харькове

Крестная погибших деток рассказала об образцовой семье и планах, которые уже никогда не сбудутся.

Вчера на Харьковщине похоронили семью Путятиных, которую заживо сожгли россияне, атаковав АЗС вблизи их дома в Харькове. Как сообщили правоохранители, речь идет о супругах – 35-летней работнице местной прокуратуры Ольге Путятиной, 38-летнем Григории Путятине и троих их детях. Самому младшему из мальчиков было 10 месяцев, среднему – 4 года, самому старшему – 7 лет. Последний учился во втором классе.

"Как и любые люди, они мечтали жить счастливо и чтобы здоровыми были детки. Они были счастливы из-за того, что у них трое детишек, сыночков. Для всех троих я была крестной", — рассказала в комментарии для ТСН.ua коллега Ольги Путятиной Юлия Захарова.

По ее словам, самый старший из мальчиков, Алешенька, уже учился в школе, во втором классе.

Кроме этого, Юлия опровергает слова некоторых комментаторов, которые в соцсетях обвиняют семью в том, что родители не позаботились о безопасности.

"Они выезжали из Харькова в Черкассы, но потом возвращались. Район, где они жили в Харькове, до этого никогда не обстреливали. Было всегда тихо, потому что там нет никаких предприятий", — уточняет Юлия.

О погибшей Ольге Путятиной Юлия Захарова рассказывает так: "Я знаю ее с первого курса института, мы учились вместе. Для меня гибель этой семьи – очень большая трагедия. Я еще не совсем осознаю, что все это произошло. Об Оле могу сказать, что она была очень ответственным человеком, очень правильным. Можно согласиться, что родить третьего ребенка и еще во время войны – это не просто. Но они не падали духом, строили планы, все делали для детей”.

Как стало известно, самый маленький мальчик, 10-месячный младенец, был похоронен в одном гробу с мамой.

" Нам сказали, что таких детишек, которым не исполнилось одного года, хоронят вместе с мамой. Тем более, он погиб на ней... О среднем мальчике могу сказать, что он мечтал пойти на бокс. Память о них будет в наших сердцах", — добавила Юлия.

Жуткая гибель людей в Харькове

На днях из-за попадания российских дронов по нефтебазе в Харькове возник пожар, перекинувшийся на частный сектор. В одном доме сгорели родители и трое их детей – малолетние мальчики. В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Между тем руководитель Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что из-за высокой температуры горения специалистам сначала не удалось установить тело семимесячного мальчика. Кости и тело младенца превратились в пепел, поэтому специалисты проводили ДНК-экспертизу.

Кроме того, в Харькове погибла пожилая пара с инвалидностью – это 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. В частности, пенсионер был парализован.

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