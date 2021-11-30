Младший сын со страшными ожогами сидел среди бутылок от водки и не мог ходить: у горе-матери забрали двоих детей

Младший сын со страшными ожогами сидел среди бутылок от водки и не мог ходить: у горе-матери забрали двоих детей

При изъятии детей женщина сопротивлялась и начала выяснять отношения с врачами и полицией.

На Буковине соцслужбы забрали у матери двоих детей. Женщина нигде не работает, пьет, живет с мамой, которая также злоупотребляет алкоголем. Живет семья на деньги, выделяемые государством на детей.

О том, какая судьба ждет Богданчика и его старшего брата – 30 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Во время проверки социальные работники обнаружили в захламленном бутылками от водки жилье двухлетнего малыша, который не мог пройти и несколько шагов из-за тяжелых ожогов на ножке. Его мать была пьяна.

Ребенка немедленно доставили в больницу.

К такому состоянию привело самолечение, говорят медики. Ожог не лечили, только смазывали маслом. Помощь не оказывалась в течение недели.

Сама же 39-летняя Татьяна разведена, нигде не работает, живет с мамой, которая тоже пьет, говорят соцслужбы. Живет семья на деньги, которые государство выделяет на 2-летнего Богданчика и 15-летнего старшего сына. Мальчики питаются плохо, младший даже находился в больнице из-за дефицита веса.

"Неоднократно объясняли, предупреждали, проводили беседы. Каждый раз она обещала, что больше такое не повторится", — отмечает руководитель службы по делам детей Глыбокской громады Михаэла Заец.

Несколько дней после скандала Татьяна не наведывалась в больницу. Теперь же не отходит от ребенка. Говорит он обжегся, когда опрокинул на себя чайник с кипятком. Она же в это время ходила за дровами. А то, что была пьяна, женщина оправдывает своим днем рождения.

Новости Буковины: соцслужбы забрали у матери-пьяницы двое детей

В настоящее время Татьяне грозит штраф за недосмотр и соцслужбы начали готовить иск на изъятие детей. Женщина клянется, что больше не будет пить.

Лишать Татьяну родительских прав соцслужбы не планируют – если она докажет, что исправилась – через год сможет забрать детей домой. Пока старший сын будет жить у своего отца, а младший в больнице.

Напомним:

В Житомире разыскивают женщину, которая оставила маленьких детей без еды и ухода. 4-летняя девочка и ее старший 8-летний братик больше суток просидели в запертой квартире. О том, что маленькие дети дома одни, служба по делам детей узнала от их матери. Она позвонила и сказала, что еще несколько дней не собирается возвращаться домой.

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