"Мне больно, что Георгий — не последняя жертва": жена Гонгадзе эмоционально высказалась в 25-ю годовщину его гибели

В сентябре 2025 года исполнилось 25 лет с момента убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Его жена, журналистка и общественная активистка Мирослава Гонгадзе поделилась, какое у нее было доминирующее ощущение в годовщину, кроме боли и переживания за случившееся.

В интервью Маричке Падалко она рассказала, что ей больно, что Георгий не последняя жертва.

«Когда была Революция Достоинства, у меня сердце обливалось кровью, когда я понимала, что это следующие жертвы, и неизвестно еще, что будет дальше. И эти жертвы только потому, что мы в начале независимости не сделали правильные шаги этой стране. Не сделали правильных шагов к построению институтов, не сделали правильных шагов к очищению общества, к очищению элиты. И это, можно сказать, отчасти понятно, потому что за 100 лет уничтожили все думающее население этой страны. И очень тяжело было родить новое лидерство в условиях советских репрессий. И мы недавно вспоминали со Стуса, 1985 год, мне уже было тогда более 10 лет», — рассказала Мирослава Гонгадзе.

Речь идет о перезахоронении Василия Стуса, которое состоялось 19 ноября 1989 года в Киеве. Его прах, а также Юрия Литвина и Олекса Тихого были перевезены самолетом с Урала, и тысячи людей собрались, чтобы торжественно почтить память репрессированных диссидентов.

«Эти похороны уже были позже, потому что это было перезахоронение. И в этом перезахоронении участвовала моя правозащитница Валентина Тиличенко, она организовала именно это перезахоронение», — говорит Мирослава Гонгадзе.

Затем, по иронии судьбы, она же занималась погребением Георгия так же, когда его хоронили в 2016 году.

«Но я о том, что мы говорим о стране и о лидерстве. И логично было, что трудно было родить каких-нибудь сильных лидеров, приведших эту страну. А посткоммунистическая элита она воспользовалась. Она воспользовалась условиями, быстро переобулась и начала зарабатывать на этой стране. И именно за это Георгий и погиб, потому что он говорил об этом. Он хотел, чтобы эта страна была нормальной европейской страной. И мы видим, насколько… Просто даже я всегда наблюдала с самого начала 1991 года, как наши соседи, например, поляки. Я прямо видела, как они двигаются с сложными реформами, у них все плохо. И потом они постепенно-постепенно развиваются. И Украина была прямо в регрессии. И это разделение, оно просто росло. И мы отдалялись, отдалялись… Мы отдалены уже сейчас», — рассказала Мирослава Гонгадзе.

По ее мнению, если бы мы развивались по другой траектории, если бы Украина становилась сильнее, возможно, войны бы и не произошло.

«Если бы мы могли уже в то время, если бы мы были сильны, мы могли быть уже в НАТО, мы могли уже быть в Евросоюзе, как наши соседи, Балтийские страны или Польша. Возможно, не было бы войны. Поэтому это не просто, знаете… Я обвиняю Кучму не только в смерти Георгия, я обвиняю его в олигархизации страны, в том, что страна не стала на правильные рамки и что произошел определенный регресс, позволивший России почему-то подумать, что Украина слаба так, что ее можно захватить».