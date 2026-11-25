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- Эксклюзив ТСН
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"Мне не стыдно": обвиняемая в кровавом теракте во Львове изменила показания и поразила своим поступком в суде
Подозреваемая в теракте в центре Львова Ирина Саветина на судебном заседании изменила свои показания и заявила, что ей не стыдно смотреть в глаза матери погибшей 23-летней полицейской.
Рассмотрение дела о смертоносном теракте началось в Галицком суде Львова. Взрывы прогремели в центре города в феврале этого года — тогда погибли полицейская и сотрудник Национальной гвардии, еще более 20 человек получили ранения.
По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнюю Ирину Саветину. Также правоохранители установили причастность к делу 18-летней харьковчанки. На первом — подготовительном заседании по делу обвиняемая просила освободить её из-под стражи и изменила риторику.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анны Махно.
Адвокат подсудимой просил отпустить женщину под домашний арест
В суд Ирину Саветину ведут в наручниках. Вслед ей раздаются проклятия матери погибшей. Обвиняемая — спокойна.
Судебный зал заполнен потерпевшими. Ведь это первое — подготовительное заседание по делу о смертоносном теракте. Перед рассмотрением дела по существу судьи принимают ходатайства сторон. Адвокат подозреваемой просит освободить её из СИЗО:
Адвокат обвиняемой: «Применить альтернативную меру пресечения — домашний арест с ношением электронного браслета».
Подсудимая ранее призналась, что совершила теракт за 2 000 долларов
Саветина находится под стражей с февраля — с тех пор, как её задержали по подозрению в совершении теракта. Как всё происходило, запечатлела камера. Около часа ночи — центр Львова. Правоохранители приехали по вызову о проникновении в магазин. Раздался взрыв. И когда на место прибыл ещё один полицейский экипаж — раздался второй взрыв.
Наталья Бахтеева, жительница Львова: «Очень хорошо слышалось, как люди звали на помощь: «Спасите, помогите, вызовите скорую!». Было очень страшно».
23-летняя полицейская Виктория Шпичка погибла на месте. 31-летний национальный гвардеец Иосиф Павлинский скончался позже от полученных ранений. Всего пострадавших — более двух десятков: полицейские, национальные гвардейцы и гражданские лица.
Следователи заявят, что это теракт, организованный по заказу российских спецслужб. Через 10 часов задержат подозреваемую — жительницу Костополя в Ровенской области.
Сразу после задержания Ирина Саветина плачет и раскаивается:
Ирина Саветина (запись после задержания): «Сделала бы всё, чтобы вернуть время вспять. Если бы я знала о таких последствиях, то никогда бы этого не сделала».
Затем она рассказывает, как покупала компоненты и изготавливала взрывчатку. Всё под присмотром куратора, который обещал 2 тысячи долларов:
Ирина Саветина (запись после задержания): «Гайки , мобильные телефоны и всякие химические вещества. Он назвал это хлопушкой, сказал, что ему это нужно для… не знаю, запугивания людей, которые ему должны деньги. Он был на видеосвязи».
Изменение позиции в суде и спор с матерью погибшей
Но сейчас в суде Ирина меняет риторику:
Ирина Саветина, обвиняемая: «Первые два месяца пребывания в СИЗО я находилась в состоянии шока, первые два дня я не могла отвечать за свои слова».
А сейчас он не видит в этом своей вины:
Диалог в зале суда:
— Вы же не отрицаете, что произошедшее стало следствием ваших поступков, верно?
— Из-за моих поступков ничего не случилось, я просто стала свидетелем событий, к которым не имела отношения. Я оказалась не в то время и не в том месте.
В какой-то момент мать погибшей полицейской не выдерживает, и начинается ссора:
Спор в зале суда:
Ирина Саветина: «Родственники погибшей девушки, мне не стыдно смотреть вам в глаза».
Мать погибшей: «Не стыдно?»
Ирина Саветина: «Ни в коем случае».
Мать погибшей: «Да ты бы сдохла! Мой ребенок в земле, а ты, сволочь, будешь ходить?»
Ирина Саветина: «Да, буду ходить по земле на 100%».
Решение суда: СИЗО без права освобождения под залог
Прокурор настаивает — Саветину опасно выпускать из СИЗО, поскольку она разбирается в тонкостях изготовления взрывчатки, а также может сбежать:
Прокурор: «После совершения преступленияона двигалась именно в сторону украинско-польской границы».
В конце концов коллегия судей объявляет: «Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить обвиняемой Саветиной срок действия меры пресечения».
В связи с этим обвиняемую отправляют в СИЗО ещё на 2 месяца без права освобождения под залог. А на подготовительном заседании объявляют перерыв до января. За совершение теракта Саветиной грозит пожизненное заключение.
Теракт во Львове: что известно
22 февраля 2026 года во Львове прогремели два мощных взрыва.К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Среди них — 23-летняя женщина-полицейская. Также в результате теракта во Львовев больнице скончался 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, получивший ранение при исполнении служебных обязанностей.
Взрывы во Львове квалифицировали как теракт. В результате пострадали 24 человека.
Затем информацию о задержании подозреваемой в совершении теракта подтвердил президент Владимир Зеленский.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 25 НОЯБРЯ! ВСПЫШКА ТУБЕРКУЛЕЗА: новые подробности! Суд над ТЕРРОРИСТКОЙ во Львове