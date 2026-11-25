Ирина Саветина — подозреваемая в совершении теракта во Львове

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Рассмотрение дела о смертоносном теракте началось в Галицком суде Львова. Взрывы прогремели в центре города в феврале этого года — тогда погибли полицейская и сотрудник Национальной гвардии, еще более 20 человек получили ранения.

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнюю Ирину Саветину. Также правоохранители установили причастность к делу 18-летней харьковчанки. На первом — подготовительном заседании по делу обвиняемая просила освободить её из-под стражи и изменила риторику.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анны Махно.

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Адвокат подсудимой просил отпустить женщину под домашний арест

В суд Ирину Саветину ведут в наручниках. Вслед ей раздаются проклятия матери погибшей. Обвиняемая — спокойна.

Судебный зал заполнен потерпевшими. Ведь это первое — подготовительное заседание по делу о смертоносном теракте. Перед рассмотрением дела по существу судьи принимают ходатайства сторон. Адвокат подозреваемой просит освободить её из СИЗО:

Адвокат обвиняемой: «Применить альтернативную меру пресечения — домашний арест с ношением электронного браслета».

Подсудимая ранее призналась, что совершила теракт за 2 000 долларов

Саветина находится под стражей с февраля — с тех пор, как её задержали по подозрению в совершении теракта. Как всё происходило, запечатлела камера. Около часа ночи — центр Львова. Правоохранители приехали по вызову о проникновении в магазин. Раздался взрыв. И когда на место прибыл ещё один полицейский экипаж — раздался второй взрыв.

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Наталья Бахтеева, жительница Львова: «Очень хорошо слышалось, как люди звали на помощь: «Спасите, помогите, вызовите скорую!». Было очень страшно».

23-летняя полицейская Виктория Шпичка погибла на месте. 31-летний национальный гвардеец Иосиф Павлинский скончался позже от полученных ранений. Всего пострадавших — более двух десятков: полицейские, национальные гвардейцы и гражданские лица.

Следователи заявят, что это теракт, организованный по заказу российских спецслужб. Через 10 часов задержат подозреваемую — жительницу Костополя в Ровенской области.

Сразу после задержания Ирина Саветина плачет и раскаивается:

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Ирина Саветина (запись после задержания): «Сделала бы всё, чтобы вернуть время вспять. Если бы я знала о таких последствиях, то никогда бы этого не сделала».

Затем она рассказывает, как покупала компоненты и изготавливала взрывчатку. Всё под присмотром куратора, который обещал 2 тысячи долларов:

Ирина Саветина (запись после задержания): «Гайки , мобильные телефоны и всякие химические вещества. Он назвал это хлопушкой, сказал, что ему это нужно для… не знаю, запугивания людей, которые ему должны деньги. Он был на видеосвязи».

Изменение позиции в суде и спор с матерью погибшей

Но сейчас в суде Ирина меняет риторику:

Ирина Саветина, обвиняемая: «Первые два месяца пребывания в СИЗО я находилась в состоянии шока, первые два дня я не могла отвечать за свои слова».

А сейчас он не видит в этом своей вины:

Диалог в зале суда:

— Вы же не отрицаете, что произошедшее стало следствием ваших поступков, верно?

— Из-за моих поступков ничего не случилось, я просто стала свидетелем событий, к которым не имела отношения. Я оказалась не в то время и не в том месте.

В какой-то момент мать погибшей полицейской не выдерживает, и начинается ссора:

Спор в зале суда:

Ирина Саветина: «Родственники погибшей девушки, мне не стыдно смотреть вам в глаза».

Мать погибшей: «Не стыдно?»

Ирина Саветина: «Ни в коем случае».

Мать погибшей: «Да ты бы сдохла! Мой ребенок в земле, а ты, сволочь, будешь ходить?»

Ирина Саветина: «Да, буду ходить по земле на 100%».

Решение суда: СИЗО без права освобождения под залог

Прокурор настаивает — Саветину опасно выпускать из СИЗО, поскольку она разбирается в тонкостях изготовления взрывчатки, а также может сбежать:

Прокурор: «После совершения преступленияона двигалась именно в сторону украинско-польской границы».

В конце концов коллегия судей объявляет: «Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить обвиняемой Саветиной срок действия меры пресечения».

В связи с этим обвиняемую отправляют в СИЗО ещё на 2 месяца без права освобождения под залог. А на подготовительном заседании объявляют перерыв до января. За совершение теракта Саветиной грозит пожизненное заключение.

Теракт во Львове: что известно

22 февраля 2026 года во Львове прогремели два мощных взрыва.К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Среди них — 23-летняя женщина-полицейская. Также в результате теракта во Львовев больнице скончался 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, получивший ранение при исполнении служебных обязанностей.

Взрывы во Львове квалифицировали как теракт. В результате пострадали 24 человека.

Затем информацию о задержании подозреваемой в совершении теракта подтвердил президент Владимир Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 25 НОЯБРЯ! ВСПЫШКА ТУБЕРКУЛЕЗА: новые подробности! Суд над ТЕРРОРИСТКОЙ во Львове

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