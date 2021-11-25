"Мне ничего не известно об этом", — Кулеба о возможном анонсировании Зеленским введения военного положения

1 декабря ожидается обращение главы государства.
Вопрос возможного введения в Украине военного положения из-за агрессии России пока окончательно не решен и будет ли об этом 1 декабря во время своего обращения говорить президент Владимир Зеленский, неизвестно.
Об этом 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мне ничего не известно об этом. Я не участвую в подготовке обращения и не участвовал в обсуждении этой темы", — сказал Кулеба.
Министр иностранных дел Украины уже предупредил Кремль, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, поэтому не стоит этого делать. По его словам, санкции, разрабатываемые сейчас в мире, способны сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей.
В то же время нависшая над Украиной российская угроза может стать основанием для того, чтобы ввести в нашей стране военное положение, как это было уже в некоторых областях в 2018 году, когда украинским властям пришлось реагировать на российскую агрессию в Керченском проливе. В Офисе президента такие намерения не подтверждают. В частности, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что утверждения о запланированном в Украине военном положении не имеют оснований.
ТСН.ua напоминает, каковы предпосылки для введения военного положения, как происходит эта процедура и какие она имеет последствия.
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