"Мне ничего не известно об этом", — Кулеба о возможном анонсировании Зеленским введения военного положения

"Мне ничего не известно об этом", — Кулеба о возможном анонсировании Зеленским введения военного положения

1 декабря ожидается обращение главы государства.

Вопрос возможного введения в Украине военного положения из-за агрессии России пока окончательно не решен и будет ли об этом 1 декабря во время своего обращения говорить президент Владимир Зеленский, неизвестно.

Об этом 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мне ничего не известно об этом. Я не участвую в подготовке обращения и не участвовал в обсуждении этой темы", — сказал Кулеба.

Также читайте Ответ будет мгновенным и жестким — Данилов о реакции стран Запада в случае вторжения России в Украину

Министр иностранных дел Украины уже предупредил Кремль, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, поэтому не стоит этого делать. По его словам, санкции, разрабатываемые сейчас в мире, способны сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей.

В то же время нависшая над Украиной российская угроза может стать основанием для того, чтобы ввести в нашей стране военное положение, как это было уже в некоторых областях в 2018 году, когда украинским властям пришлось реагировать на российскую агрессию в Керченском проливе. В Офисе президента такие намерения не подтверждают. В частности, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что утверждения о запланированном в Украине военном положении не имеют оснований.

ТСН.ua напоминает, каковы предпосылки для введения военного положения, как происходит эта процедура и какие она имеет последствия.

Мне ничего не известно – Кулеба о введении военного положения

Читайте также: