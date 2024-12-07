"Мне очень тяжело!": как живет Максим Кулик, семью которого убила российская ракета Кривом Роге

Как сейчас живет мужчина, который в один момент потерял все, что имел, и остался в одиночестве с горем в эксклюзиве TSN.UA.

Россияне убивают украинцев целыми семьями! 11 ноября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. Тогда от вражеской атаки погибли мать и трое ее детишек. Чудом уцелел только отец. Как сейчас живет мужчина, который в один момент потерял все, что имел, и остался в одиночестве с горем — в эксклюзиве TSN.UA.

Атака на Кривой Рог

Это был еще один страшный понедельник полномасштабной войны. Утром 11 ноября рашисты прицельно устроили баллистикой по жилой пятиэтажке в Кривом Роге.

Баллистической ракетой по Кривому Рогу из оккупированного Крыма — россияне ударили по городу после десяти утра. Многие жители как раз были дома. Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

В первые минуты после удара люди спасались из изуродованных домов и искали соседей. Четырнадцать жителей ранены. Среди них – двое детей. Их жизнь вне опасности. Можно ли восстановить этот дом, должны установить специалисты. На некоторое время жителям предложили временное убежище. На место трагедии жители города несут цветы и детские игрушки.

Смерть семьи

В тот день 33-летний местный житель Максим Кулик за считанные минуты потерял всю свою семью – 32-летнюю жену Елену и троих своих детей. Самой маленькой девочке было 2 месяца, в момент попадания мать кормила младенца. Отец детей выжил благодаря тому, что отвлекся, выйдя на кухню что-то принести, и из-за разрушения перекрытия провалился к соседям, которые жили на этажом ниже.

ТСН.ua разыскал друга этой семьи, криворожского фотографа Александра Дигтяра. Едва сдерживая слезы, Александр рассказал, что сразу с Максимом не смог пообщаться, потому что мужчина просто не мог разговаривать. Как говорят в народе, у него штора на глазах.

О семье Куликов Александр говорит, что это была позитивная и жизнерадостная семья.

Александр добавил, что о попадании ракеты в дом узнал из соцсетей. Брат Максима сказал, что новости плохи. Александр приехал на место и увидел все это. Для Максима и жены дети были смыслом жизни, цветами. В планах у них был и четвёртый ребенок. Сейчас он лишился всего.

Семья Куликов – светлые люди, которые всегда были вместе. Они работали в железнодорожном цехе одного из криворожских предприятий, пока Елена не ушла в декретный отпуск, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1". Они были членами местного религиозного общества, готовили обеды для бездомных и из собственных средств покупали необходимое для нуждающихся. Максим посещал детей в детских домах. Как рассказали друзья семьи Куликов, Николай Иванович и его жена Ольга, в паре царило согласие.

Старший сын Кирилл в свои 10 лет помогал папе. Он был очень умным мальчиком.

У семьи Куликов была единственная маленькая мечта, которую они планировали осуществить после победы — куда-нибудь поехать всем вместе отдохнуть.

Прощание с погибшими

14 ноября в Кривом Роге простились с погибшими в результате вражеской атаки — Еленой Кулик и тремя ее детьми. Ей было 32, старшему сыну Кириллу — 10, Демиду — 2, а дочери Ульяне — всего 2 месяца. В живых из семьи остался только отец Максим.

А уже 28 ноября Максим Кулик внезапно обратился к украинским и не только. Мужчина поблагодарил всех неравнодушных людей за поддержку и помощь.

Команда TSN.UA выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших из-за полномасштабного вторжения оккупантов. Россия обязательно будет наказана и получит ответ за каждого украинца!

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Мне очень тяжело!" Что с мужчиной, которого помнит вся страна, как он рыдал на похоронах своей семьи

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