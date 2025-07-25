"Мне жить в этой стране": в Украине продолжается протест из-за скандального закона о НАБУ и САП

Протест / © Юлия Кириенко

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По всей Украине продолжаются многолюдные протесты из-за закона, который лишил независимости антикоррупционные органы.

Киев, Львов, Луцк, Одесса, Днепр, Запорожье, Харьков — накануне вечером митинговали снова.

Об этом говорится в материале ТСН.

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В Запорожье тоже собрались на мирную акцию против закона 12414, на этот раз митинг проходит на центральной площади города, организаторы учли нормы безопасности, на случай обстрела — рядом есть подземный паркинг и подземный переход, куда можно спрятаться»



Около сотни людей выстроились вдоль дороги, скандируют требование отменить закон, над головами держат плакаты с лозунгами. Их поддерживают водители, которые едут мимо — сигналят в ответ.

Центр Львова тоже наполнен людьми. У памятника Тарасу Шевченко массовый протест. Полтысячи участников скандируют требования. Кто-то остается на площади возле Шевченко, другие — идут колоннами по улицам центра. Все организованно и без нарушений. До начала комендантской расходятся по домам.

Несмотря на то что Харьков за день пережил две масштабные атаки- люди снова вышли на протест. Сотни горожан собрались на площади свободы. Закон 12414 называют «законом о диктатуре». Среди протестующих — ветераны, правозащитники, артисты и много молодежи.

«Я шел за ту идеологию еще в 2014 году — это независимая Украина. А то что сейчас происходит — это построение авторитаризма», — говорит Дмитрий Олейник, ветеран войны.

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За независимость НАБУ и САП и против непрозрачных решений власти — в Днепре на митинг собрались несколько сотен человек. С самодельными плакатами и домашними любимцами — днепряне вышли на протест.

«Мне жить в этой стране, и хватит уже решать каким-то непонятным людям в верховной раде, как мне жить у меня дома. А пришла я с Фиником, потому что даже четвероногие против коррупции», — говорит участница акции протеста.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 новости 25 июля. Закон о НАБУ ОТМЕНЯТ? Что говорит Зеленский. СТРАХИТТЯ в Харькове