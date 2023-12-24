"Многие говорят по-русски": военный рассказал, существует ли языковой вопрос на фронте

В армии нет языкового вопроса и никаких проблем с этим. Есть большое количество людей, которые говорят как на украинском, так и на русском.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA заявил бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

“Я сам на украинский перешел в 2017 году, до этого разговаривал или суржиком или на русском. Мое личное мнение: государство должно максимально украинизироваться, мы должны говорить на украинском, телевидение должно быть украинское, новости, государственный аппарат работать на украинском. Но сейчас именно в этот момент проблемы в войсках с языком нет. Да, они может в окопах общаются между собой суржиком, на украинском, русском — это все в такой каше. Но в этом нет никакой проблемы", – говорит военный.

По его словам, главное для военных сейчас выполнять свои задачи. А на каком языке они будут говорить не столь важно.

“Но должно быть понимание, что мы планомерно должны подходить к тому, что мы будем полностью отходить от русского нарратива, от русского языка и восстанавливать наше культурное наследие. Потому что вопрос языка сильно раздут сейчас. Мы очень сильно цепляемся, что вот русскоговорящий, вот украиноязычный. Но мы забываем о том, как у нас приходят в упадок национальные музеи, качество украинской музыки, которая сейчас есть и так далее. Мы вопросы языка очень сильно затрагиваем, а во всех других вопросах, показывающих нашу идентичность, мы на это "забиваем". Туда нужно обратить внимание", — рассказал "Мактавиш".

Он считает, что вопрос языка у военных "отпадет" сам собой, когда у нас не будет проблем на войне.

“Потому что люди в принципе ощутили потребность в изменении своего мнения. Когда ты условно сидишь в окопе, а в 50 метрах от тебя сидит россиянин, который кричит "ну че, хохол, сдавайся". Просто на подсознательном уровне появляется отвращение к этому языку, и ты его воспринимаешь агрессивно. Оно просто со временем у военных отойдет, и люди перейдут на украинский язык. Какой-то тотальной украинизации тоже делать не нужно, потому что это может привести к сопротивлению. Потому что у нас такой украинский менталитет. Если к чему принуждают, ты будешь максимально этому противиться, просто принципиально наоборот”, — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБр "МАКТАВИШ": Пока мы проигрываем и это надо признавать! Каждый день – решающий!

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