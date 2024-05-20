"Многие люди будут праздновать": что известно о президенте Раисе и будет ли в Иране борьба за власть

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб во вчерашней троще вертолета. Накануне иранские медиа распространяли противоречивую информацию об аварии вертолета, но теперь уже признали это официально. Авария произошла при возвращении из заграничной командировки в Азербайджан. Вместе с политиком на борту находился министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан и другие. Никто из них не выжил.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно об авиатроще, в которой погиб Раисе

Поиски вертолета МИ-171, советского производства, на котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси и другие должностные лица продолжались до самого утра.

Крушение произошло, когда иранская делегация возвращалась со встречи с президентом Азербайджана Алиевым. Они вместе открывали плотину на пограничной реке. Поисками занимались десятки бригад чрезвычайников. Погода отнюдь не способствовала спасательной миссии - непроглядный туман, холод, потому что вертолет разбился в горной местности, и сплошная темнота.

Только когда взошло солнце остатки самолета удалось заметить с помощью дрона. Уже по состоянию на утро становится очевидно - не выжил никто. С места авиакатастрофы собирают тела тех, кто был на борту. Их по меньшей мере 8.

Кроме Раиси, среди погибших - глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети.

Но накануне вечером от иранских властей и в местных медиа поступала противоречивая информация. Стражи корпуса Исламской революции сначала отрицали аварию, затем информационные агентства распространяли новость о том, что президент выжил и движется автомобильным кортежем в столицу. Сейчас же по телевидению официально объявляют о смерти чиновников.

Иранские СМИ

Что известно о Раисе и чего ждать в Иране

Президент Ирана 63-летний Ибрагим Раиси - одна из не последних фигур в стране. Почти всю свою жизнь политик проработал в правоохранительной системе. Но прошлое политика имеет кровавые страницы, из-за которых он оказался под американскими санкциями.

"Думаю, что у президента Раиси больше крови на руках, чем у любого другого чиновника Исламской Республики. Он провел большую часть своей жизни в судебной системе в 1980-х годах, которые были самым кровавым десятилетием Исламской Республики, где были казнены тысячи диссидентов", - говорит политический аналитик и сотрудник Центра Ближнего Востока и глобального порядка Араш Азизи.

Его считали ультраконсервативным, но достаточно невыразительным политиком. Скорее фигурой, которая выполняла функциональные обязанности - пока фактическим руководителем государства был духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и именно за ним последнее слово во всех геополитических решениях. Впрочем за последние годы, убеждают специалисты, Раиси начал набирать политический вес - и именно ему пророчили место аятоллы.

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Как повлияет смерть Раиси на политику в Иране

"Ибрагим Раиси был ведущим претендентом на пост верховного лидера. Теперь большой вопрос в Иране заключается в том, что произойдет, когда умрет аятолла Хаменеи, которому сейчас 85 лет? Кто станет следующим верховным лидером?", - говорит Араш Азизи.

Нынешняя смерть - предсказывают обозреватели - в корне не изменит иранской политики. Но может вызвать внутреннюю борьбу за кресло президента. Через несколько месяцев в стране состоятся выборы, а пока обязанности Хаиси будет исполнять его заместитель? вице-президент Мохаммед Мохбер

"Многие люди будут праздновать, но также многие люди, будут очень обеспокоены, знаете, потенциальной политической нестабильностью и тем, что она может принести. Конечно, это также может привести к протестам. Такие моменты политического кризиса часто приводят к таким вещам. Но сейчас я считаю это маловероятным. Мы все ожидали, что после смерти Хаменеи начнется ожесточенная борьба за власть. Возможно, это уже началось с этого инцидента", - добавляет Араш Азизи.

Политика Раиси и Хаменеи привела Иран под мощные международные санкции из-за применения ядерных технологий в военных целях. Тегеран финансирует прокси-группировки на ближнем востоке, такие как: хуситы и ливанская Хезболла. И уже давно стоит на одной ступени с Северной Кореей и Россией. Москве, начиная с 2022 года, Тегеран помогает с вооружением - в частности поставляет "Шахеды", которыми потом целят по Украине.

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