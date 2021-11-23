Много читают, занимаются спортом и не любят дистанционку: как COVID-19 изменил украинских школьников

Дети уверяют, что за два года пандемии вдохновения для своих любимых занятий стало больше.

Несмотря на открытие накануне школ в столице, Львове и Ивано-Франковске, ситуация с COVID-19 остается нестабильной. Так что гарантии, что вскоре дети снова не вернутся к обучению в онлайне, нет. В то же время исследования социологов свидетельствуют — каждый второй украинский школьник не хочет возвращаться к дистанционному обучению. Также специалисты уверяют – коронавирус повлиял на жизнь детей не меньше, чем на взрослых.

О том, как изменились украинские дети во время пандемии – 22 ноября говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, социологи исследовали – 80% детей от 9 до 16 лет считают, что COVID-19 сильно повлиял на их жизнь. И кроме большого желания учиться за партами, украинские школьники стали больше заниматься спортом, а почти треть опрошенных для досуга себе выбирает – чтение.

То, что жизнь в карантин изменила их детей, заметили и родители. Дети успевают и уроки сделать, и на хобби найти время. А также стали более ответственными и научились планировать свое время.

И это то, за что нужно поблагодарить карантин - говорят специалисты.

"Они научились быть в одиночестве и не страдать от этого, а заполнять свое время. Дети говорили о том, что они научились организовывать свое время, потому что над ними теперь не стоит учительница и они сами должны знать, что для них важно, что не важно и сколько времени на это нужно. Они научились обрабатывать тонны информации и самостоятельно делать выводы", — отмечает антрополог, соавтор исследования Тина Полек.

Влияние карантина: как изменились дети во время коронавирусной пандемии

"Некоторые дружбы распались, потому что не могли общаться вживую, некоторые нашлись в чатах и играх. Им не хватало поездок на природу и те родители, которые могли позволить себе вывезти их за город, это было очень значимо для детей", — говорит социолог, соавтор исследование Татьяна Санина.

Исследование показывает, что у детей было достаточно личного пространства и больше времени для общения с родителями. Но главное – дети научились быстро адаптироваться к изменениям в их жизни.

Напомним:

Суд в Буковине оштрафовал отца, который не пускает детей в школу. Более года четверо его детей не появлялись в учебном заведении, потому что отец убежден – школа негативно влияет на их развитие.

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