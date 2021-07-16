"Много манипуляций":Ляшко прокомментировал провал голосования за легализацию медицинского каннабиса

Минздрав не будет стоять в стороне.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вокруг темы легализации медицинского каннабиса много манипуляций.

Такое мнение он высказал в эфире "Сніданку з 1+1", комментирую то, что депутаты не проголосовали за соответствующий законопроект.

Также читайте Ляшко объяснил, зачем в Украине разрешили медицинский каннабис

"Много манипуляций вокруг темы. Многие забывают о слове "медицинский" и думают, что это легалайз — когда всем будет разрешен легкий наркотик. Хотя речь идет об урегулировании каннабиса в качестве лекарственных препаратов для того, чтобы облегчить течение болезни тем, кто нуждается, или помочь убрать симптомы для определенных физиологических стадий", — говорит глава Минздрава.

По словам Ляшко, его ведомство не может оставлять без внимания, а поэтому планирует урегулировать ситуацию соответствующим постановлением Кабмина. "Она не решит все вопросы, но облегчит доступ к лекарственным средствам на основе канабиса, чтобы помочь людям переживать боль", — подчеркнул министр.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

Как сообщалось, 15 июля Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Нардепы направили на доработку авторам законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ уже стал известен также как "Закон для Софийки". Речь идет о 4-летней девочки, которая борется со сложной формой эпилепсии и требует использования препаратов на основе медицинского каннабиса. В целом такие лекарства необходимы более 2,5 млн украинцев с различными недугами, в том числе больным раком, глаукомой или рассеянный склероз.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку