Много осадков и первые заморозки: народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021

По словам народного синоптика, 2021 — это год под управлением Сатурна, который и задает погоду.
Осень в этом году будет преимущественно холодной и дождливой, говорит народный синоптик Леонид Горбань, который поделился с ТСН.ua своим прогнозом.
Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале первого месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре. Более того, по прогнозу народного синоптика, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:
в сентябре: 1-2 числа будет сухо и жарко, 3-5 — дожди, 7-10 — ясно, тепло, 11-12 — дожди, 13-17 — ясно, тепло, но ветрено, 18 — дождь, 19-23 — сухо, 24-25 — дожди, 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.
в октябре: 1-4 — холодно, пасмурно, 5-6 и 8-10 — дожди, 11-19 — пасмурно, холодно, 14 - заморозок, 20, 22-23 и 26 октября — дожди, 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.
в ноябре: 1-4 — пасмурно, дожди, 4-15 — холодно, ночные заморозки, 8-10 — дожди и мокрый снег, 14 — снег, 16 и до конца месяца — мороз, 20, 24, 25 — снег.
Напомним, что в этом году лето выдалось очень жарким. Так, ученые зафиксировали, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Это свидетельствует об изменениях климата.