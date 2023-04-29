"Много оскорблений": россияне в Сети терроризируют уманчанку, показавшую первые минуты после попадания ракеты

Юлия сообщила, что после видео ей в личные сообщения россияне стали писать разные образы.

Жительница Умани Юлия, которая утром 28 апреля поразила Украину и мир ужасными кадрами из своей квартиры в первые минуты после ракетного удара оккупантов, рассказала о своем состоянии после трагедии.

Об этом она сказала в эфире " Завтрака с "1+1 ".

Юлия сообщила, что после видео ей в личные сообщения россияне стали писать разные образы.

"Начали просто писать плохие грязные вещи наши "соседи" (россияне – Ред.). Много оскорблений, матюков. Морально тяжело. Психологическое состояние сейчас и так не совсем нормальное, а когда читаешь эти комментарии, то вообще "накрывает". Потому что у людей сидит столько гнилости, грязи, они просто желают смерти нам и нашим детям", – говорит уманчанка.

Женщина призналась, что больше всего боялась за своих детей, девочек 9 и 10 лет. К счастью, ее дочерям удалось выжить. Сейчас дети находятся у бабушки.

Сама Юлия с мужем пока остаются в больнице.

Другая жительница дома Зинаида Любомская рассказала, что после ракетного удара спасатели снимали их с балкона на лестнице.

"Услышали грохот, подбросило нас, соскочили, побежали в коридор. Полная квартира дыма, все в пыли, дверь открыть не могли, потому что они были заблокированы. Вышли на балкон. Хорошо, что спасатели и скорая оперативно приехали. Нас сняли с 7 этажа по лестнице", – отмечает Зинаида.

Спасатель Руслан Теличко добавляет: "Самое страшное – это человеческие жертвы, особенно – маленькие дети".

Напомним, что ночью против 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани. По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке был почти полностью уничтожен один подъезд – это 27 квартир.

В результате российской ракетной атаки погибли 23 человека. Среди них – пятеро детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)

Читайте также: