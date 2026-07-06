Много погибших, страшные взрывы и шок: что происходит на месте попадания ракеты РФ по дому в Киеве (фото, видео)

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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В столице в результате ночной атаки России — 11 погибших, еще 46 человек пострадали. Повреждениям и разрушениям подверглись 15 жилых домов в Дарницком, Голосеевском, Оболонском и Подольском районах.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Атака на Киев 6 июля: что известно

Завтрашний день в Киеве официально объявлен Днем траура по погибшим в результате жестокого российского обстрела. В городе запрещены все развлекательные мероприятия, а на всех зданиях коммунальных служб будут приспущены государственные флаги.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему на этот раз Воздушные силы не смогли сбить вражескую баллистику. Все из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot. При этом украинские защитники неба успешно сбивали беспилотники и крылатые ракеты. Поэтому президент Украины призвал США и европейских партнеров немедленно принять решение об укреплении нашей ПВО, подчеркнув, что на складах союзников есть все необходимые ракеты.

Последствия атаки в Подольском районе

Огромная воронка возле дома, перевернутые автомобили, выбитые окна. В их многоэтажке чудом никто не пострадал, рассказывают жители одного из пострадавших домов в Подольском районе Киева.

Но их дому еще повезло. Настоящий ужас, как говорят люди, творится напротив. Вместо нескольких этажей соседнего дома теперь — гигантская дыра. Спасатели ГСЧС непрерывно продолжают расчищать завалы этой частично разрушенной многоэтажки. На месте, среди непрерывного гула кранов, слышны тревожные разговоры сотрудников экстренных служб.

Местные жители со слезами на глазах рассказывают, что посреди ночи услышали ужасный взрыв. Женщины вспоминают, как испугались: все в мгновение ока обрушилось, люди оказались в глубоком шоке. Выбегали на улицу в том, что было на них надето. А многие вообще так и не смогли самостоятельно покинуть разрушенные квартиры, ведь в доме проживает немало одиноких пенсионеров. Пожилые женщины, собравшись группами во дворе, обсуждают ночной ад.

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Люди признаются: до сих пор не могут оправиться от шока, потому что все происходило в полной темноте. Сейчас с пострадавшими активно работают профильные психологи, а волонтеры оперативно помогают с горячей едой и теплой одеждой. Ведь большинство жителей разрушенного подъезда остались вообще без ничего.

Последствия атаки на Киев / © ТСН

Работа экстренных служб: деблокирование и оценка ущерба

На месте происшествия работают спасатели. На данный момент, по данным ГСЧС, известно о 5 погибших именно в этом жилом доме на Подоле. Их личность пока устанавливают специалисты — впереди очень сложный этап идентификации.

Всего за эту ночь российские оккупанты повредили жилые дома более чем в 10 разных районах города. Совместными усилиями удалось спасти 64 человека из-под завалов и из огня. Около 60 человек получили ранения различной степени тяжести. И уже в который раз захватчики забрали более десятка жизней мирных киевлян.

Практически на всех пострадавших участках до сих пор ведутся интенсивные спасательные работы. Полицейские тщательно фиксируют нанесенный материальный ущерб, а социальные работники незамедлительно помогают людям с временным жильем. Ведь десятки украинских семей сейчас остались без крыши над головой.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВЧАНЕ НЕ МОГУТ ОТДОХНУТЬ ОТ ШОКА! В ОДНОМ доме 5 погибших: личности до сих пор устанавливаются

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