Много скорых и полиции: фото и видео с места взрыва в Шевченковском райсуде Киева

На месте происшествия много правоохранителей.
В Шевченковском районном суде Киева в среду, 5 июля, раздались взрывы. По предварительным данным, это устроил один из подсудимых. Речь идет об Игоре Гуменюке, обвиняемом в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
На месте происшествия работают правоохранители, взрывотехники, спасатели и медики.
Пока известно, что правоохранители ведут переговоры с вероятным подрывником. Некоторые телеграм-каналы пишут, что из-за инцидента есть пострадавшие, однако пока это не подтвержденная информация.
Корреспондент ТСН.ua сообщает, что все больше правоохранителей заходят в помещение суда. Также оттуда выехали скорые.
Взрыв в Шевченковском районном суде Киева: что известно
В помещении Шевченковского районного суда города Киева 5 июля в 17:20 раздался взрыв.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что взрыв организовал подсудимый, приехавший на заседание суда. По данным, речь идет об Игоре Гуменюке, который в 2015 году бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады.
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