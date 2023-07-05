Много скорых и полиции: фото и видео с места взрыва в Шевченковском райсуде Киева

В Шевченковском районном суде Киева в среду, 5 июля, раздались взрывы. По предварительным данным, это устроил один из подсудимых. Речь идет об Игоре Гуменюке, обвиняемом в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

На месте происшествия работают правоохранители, взрывотехники, спасатели и медики.

Пока известно, что правоохранители ведут переговоры с вероятным подрывником. Некоторые телеграм-каналы пишут, что из-за инцидента есть пострадавшие, однако пока это не подтвержденная информация.

Корреспондент ТСН.ua сообщает, что все больше правоохранителей заходят в помещение суда. Также оттуда выехали скорые.

Ситуация под Шевченковским райсудом Киева

Около помещения суда в Киеве много полиции / Фото: ТСН

В Шевченковском райсуде Киева раздавались взрывы / Фото: ТСН

На месте происшествия много полиции / Фото: ТСН

Шевченковский райсуд Киева - фото с места происшествия / Фото: ТСН

Около помещения суда много медиков / Фото: ТСН

Взрыв в Шевченковском районном суде Киева: что известно

В помещении Шевченковского районного суда города Киева 5 июля в 17:20 раздался взрыв.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что взрыв организовал подсудимый, приехавший на заседание суда. По данным, речь идет об Игоре Гуменюке, который в 2015 году бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады.

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