Многодетную мать с Кировоградщины заставили вернуть государству 235 тысяч гривен соцпомощи
В Александрии осудили многодетную мать за незаконное получение 235 тысяч гривен соцпомощи. Женщина скрывала совместное проживание с отцом ребенка.
Александрийский горрайонный суд Кировоградской области вынес приговор местной жительнице, которая более трех лет незаконно получала государственную помощь как одинокая мать. Женщина скрывала факт совместного проживания с отцом своего ребенка, что привело к огромной переплате из бюджета.
Об этом говорится в приговоре суда.
Женщина не указала отца ребенка, чтобы получать соцвыплаты
Согласно материалам дела, обвиняемая с января 2021 года по июнь 2024 года регулярно подавала декларации в Управление соцзащиты. В документах она утверждала, что является матерью-одиночкой и не ведет совместного хозяйства с отцом ребенка.
На самом деле женщина все это время проживала одной семьей с мужем, который является отцом ее младшего ребенка. Такое сокрытие фактов позволило ей получать сразу два вида помощи: для малообеспеченных семей и на детей одиноким матерям.
За три с половиной года женщина незаконно получила:
223 967 грн — как помощь малообеспеченным;
11 002 грн — как выплаты одинокой матери.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 234 970 гривен. Следствие квалифицировало действия женщины по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения).
Многодетная мать рассказала, почему так поступила
В суде многодетная мать полностью признала вину. Свой поступок она объяснила трудным материальным положением. По ее словам, гражданский муж работал неофициально и зарабатывал мало, поэтому денег на содержание трех малолетних детей катастрофически не хватало. Даже с государственными выплатами семье якобы приходилось постоянно занимать средства.
Суд учел искреннее раскаяние женщины и то, что она ранее не была судимой. Также отмечается, что убытки она добровольно возместила (вероятно, через механизм возврата переплат).
Приговор суда
Несмотря на серьезность статьи, судья назначил женщине наказание, не связанное с лишением свободы.
Решение суда:
Признать женщину виновной в мошенничестве.
Назначить наказание в виде штрафа в размере 68 000 гривен.
Напомним, мать троих детей с Кировоградщины заставили вернуть государству 550 000 гривен материальной помощи