Многодетную мать с Кировоградщины заставили вернуть государству 235 тысяч гривен соцпомощи

Жительницу Кировоградщины заставили вернуть государству соцвыплаты

Александрийский горрайонный суд Кировоградской области вынес приговор местной жительнице, которая более трех лет незаконно получала государственную помощь как одинокая мать. Женщина скрывала факт совместного проживания с отцом своего ребенка, что привело к огромной переплате из бюджета.

Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина не указала отца ребенка, чтобы получать соцвыплаты

Согласно материалам дела, обвиняемая с января 2021 года по июнь 2024 года регулярно подавала декларации в Управление соцзащиты. В документах она утверждала, что является матерью-одиночкой и не ведет совместного хозяйства с отцом ребенка.

На самом деле женщина все это время проживала одной семьей с мужем, который является отцом ее младшего ребенка. Такое сокрытие фактов позволило ей получать сразу два вида помощи: для малообеспеченных семей и на детей одиноким матерям.

За три с половиной года женщина незаконно получила:

223 967 грн — как помощь малообеспеченным;

11 002 грн — как выплаты одинокой матери.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 234 970 гривен. Следствие квалифицировало действия женщины по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения).

Многодетная мать рассказала, почему так поступила

В суде многодетная мать полностью признала вину. Свой поступок она объяснила трудным материальным положением. По ее словам, гражданский муж работал неофициально и зарабатывал мало, поэтому денег на содержание трех малолетних детей катастрофически не хватало. Даже с государственными выплатами семье якобы приходилось постоянно занимать средства.

Суд учел искреннее раскаяние женщины и то, что она ранее не была судимой. Также отмечается, что убытки она добровольно возместила (вероятно, через механизм возврата переплат).

Приговор суда

Несмотря на серьезность статьи, судья назначил женщине наказание, не связанное с лишением свободы.

Решение суда:

Признать женщину виновной в мошенничестве.

Назначить наказание в виде штрафа в размере 68 000 гривен.

