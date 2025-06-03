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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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297
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"Многолетняя" война в Украине: известный астролог ответил, сможет ли РФ воевать вечно

Астролог предсказал, сколько времени в Украине продлится война.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Влад Росс

Влад Росс

Известный астролог Влад Росс предсказал, что война в Украине не продлится много лет.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Влад Росс возразил, что война в Украине может продолжаться еще много лет и предсказал проблемы в РФ.

«Это смешно. В России будет экономический кризис, обвал рубля. Мой прогноз таков: в августе произойдет чрезвычайное происшествие, аналогичное тому, которое было в 1998 году. Обрушение банковской сферы», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Количество просмотров
297
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