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"Многолетняя" война в Украине: известный астролог ответил, сможет ли РФ воевать вечно
Астролог предсказал, сколько времени в Украине продлится война.
Известный астролог Влад Росс предсказал, что война в Украине не продлится много лет.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Влад Росс возразил, что война в Украине может продолжаться еще много лет и предсказал проблемы в РФ.
«Это смешно. В России будет экономический кризис, обвал рубля. Мой прогноз таков: в августе произойдет чрезвычайное происшествие, аналогичное тому, которое было в 1998 году. Обрушение банковской сферы», — сказал он.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.