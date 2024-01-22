Множественное гражданство: что это такое, в каких странах разрешено, преимущества и недостатки

На сегодняшний день множественное гражданство разрешено в 130 странах мира. Оно предоставляет владельцам нескольких паспортов как преимущества, так и накладывает определенные обязательства.

В Украине хотят ввести институт множественного гражданства – соответствующий законопроект анонсировал президент Владимир Зеленский. В "Слуге народа" говорят, что инициатива может быть одобрена в 2024 году, и отмечают ее преимущества.

Что такое множественное гражданство, какие его преимущества и недостатки, в каких странах разрешено – читайте на ТСН.ua.

Множественное гражданство – Украина

Зеленский заявил, что 22 января внесет в парламент ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

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"Данный документ позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан России", — отметил глава государства.

Он уточнил, что гражданство Украины смогут получить все украинцы, которые в периоды разных волн эмиграции были вынуждены покинуть страну и оказались в Европе, США, Канаде, Азии, Латинской Америке.

"Это также будет касаться всех, кто помогает Украине, несмотря на разделяющие сотни тысяч километров, и иностранных добровольцев, которые воюют за наше государство.... Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они наконец должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне", – сказал Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ключевое решение! Что дает законопроект от Зеленского о множественном гражданстве?

Это уже не первый законопроект от Зеленского

Напомним, о перспективах введения множественного гражданства в Украине Зеленский заговорил еще во время инаугурационной речи в мае 2019 года. Через полгода после обретения президентских полномочий глава государства подал соответствующий законопроект №2590 в парламент. В январе 2020 года против этого документа выступило Главное научно-экспертное управление парламента из-за попытки регулировать юридическую норму, закрепленную в Конституции, без изменений Основного закона Украины. Так что рассмотрение законопроекта отложили.

На законопроект №2590 обратил внимание нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в сообщении 22 января после анонса от Зеленского о новом документе о множественном гражданстве.

"Напомню, что законопроект о двойном гражданстве в Раде с... середины декабря 2019 года... Внесен Президентом Украины. Номер №2590 и название "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства", — написал Железняк.

"Что там за новая инициатива и почему эта без движения — тоже неизвестно", — добавил нардеп.

В декабре 2021 года Зеленский внес в Верховную Раду еще два законопроекта, разрешающие множественное гражданство и устанавливающие ответственность за его сокрытие для чиновников. Речь идет о документах №6368-д и №6369-д. Парламент должен был рассмотреть их в сентябре 2022 года, однако это рассмотрение было отложено.

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Что такое множественное гражданство

Множественное гражданство (мультипатризм) – статус гражданства, при котором человек последовательно признается гражданином двух или более стран по законам этих стран. Предполагается, что государства заключают между собой двустороннее соглашение, в котором взаимно признают статус человека с двумя паспортами, его права и обязанности.

В некоторых странах различают гражданство человека, которое больше касается участия во внутренней политической жизни страны, и национальность, которая относится к международному статусу лица. Хотя множественное гражданство дает определенные преференции его приобретателям, возможны коллизии законодательства, например, в исполнении военной и других обязанностей согласно законам отдельных стран.

Множественное гражданство / Фото: Getty Images

Какое гражданство в Украине сейчас

По состоянию на январь 2024 года вопрос гражданства регулируется Конституцией Украины, законом о гражданстве, а также международными договорами. Главным принципом является то, что гражданин Украины может иметь исключительно украинское гражданство.

Украинский закон также определяет, что государство должно предотвращать появление случаев, когда лица не имеют гражданства; признает право своих граждан на желание изменить гражданство; не имеет права лишать гражданства своих граждан; сохраняет гражданство для них вне зависимости от места жительства и устанавливает равенство перед законом всех граждан Украины.

В законе также есть перечень и основания приобретения гражданства, главные из которых – по рождению (если ребенок родился в Украине или хотя бы один из родителей является гражданином Украины) и по территориальному происхождению (если человек или его близкие родственники проживали в Украине до 16 июля 1990 года).

Законом установлены и основания для выхода из гражданства, потери гражданства или официального его прекращения. Например, гражданство Украины можно потерять, если добровольно обрести другое гражданство, вступить на военную службу другой страны, или получив украинское гражданство на основании ложных данных (именно по этому пункту в свое время лишили гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили).

Лишение украинского гражданства происходит только указом президента государства.

Однако самый главный в Украине закон – Конституция. В ней есть несколько статей, регулирующих вопросы гражданства. В частности, статья 4 свидетельствует, что в Украине существует единственное гражданство, а статья 25 – гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Эти две нормы противоречат друг другу, ведь несмотря на то, что закон устанавливает лишение гражданства, если человек получил паспорт другого государства, Конституция прямо запрещает это делать. Так что Украине существует определенная правовая коллизия, поэтому эксперты чаще всего отмечают, что де-факто двойное гражданство в стране существует, однако юридически запрещено.

Когда в Украине могут ввести множественное гражданство

Нардеп от "Слуги народа", заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что множественное гражданство в Украине может быть введено уже в 2024 году.

"Мы будем говорить, когда Верховная Рада получит текст или профильный комитет уже будет понимать, что делать со старыми законопроектами, потому что, насколько я знаю, они до сих пор не отозваны. Поэтому по самому пути, как Верховная Рада будет прорабатывать, я пока не могу сказать. Но очевидно, президент поставил таймлайн, — это будет в этом году, поэтому не будет какой-то затяжки", — рассказала Кравчук 22 января.

Верховная Рада / Фото: Associated Press

Какие преимущества и недостатки множественного гражданства

Преимущества

Введение множественного гражданства – для государства это возможность не лишиться связи с диаспорой, а также привлечь дополнительные инвестиции. Для человека с двумя паспортами (бипатрида) – возможность выбирать, где проходить военную службу, платить налоги, свободно пересекать границу и пользоваться учреждениями здравоохранения и образования.

Множественное гражданство предоставляет возможность:

свободнее передвигаться;

заниматься предпринимательской деятельностью;

вести международный бизнес;

открывает новые перспективы для молодежи в сфере образования и поиска работы;

голосовать и участвовать в политической жизни государства, что особенно важно для части трудовых мигрантов.

"Сама инициатива, сама идея очень правильная. У нас в общей сложности более 60 млн этнических украинцев. Многие из них живут за границей разными поколениями, хотя владеют и украинским языком. Сейчас также хотят приобщиться к восстановлению Украины, помогают в гуманитарном плане. На всех встречах с заграничными украинцами этот вопрос поднимался", – рассказала Кравчук.

"На самом деле это нужно самой Украине, потому что многие этнические украинцы хотели бы приобщаться, но они не хотят брать американский паспорт или какой-то европейский", — добавила народная депутат.

Напомним, выступая за множественное гражданство, в октябре 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Миллионы украинцев выехали за границу, спасаясь от войны. Мы будем всячески поощрять их возвращение домой. Но также понимаем, что многие из них останются за границей. В этих условиях необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Недостатки

Недостатки множественного гражданства для человека заключаются в том, что страна, в которой человек получает второй паспорт, может обязать проходить военную службу.

У лица могут появиться новые гражданские обязательства. К примеру, чтобы пользоваться системой здравоохранения, вероятно, придется платить отчисления в фонд социального страхования каждой из стран.

Множественное гражданство способно закрыть доступ к политической карьере. В некоторых государствах бипатриды не имеют права занимать государственные должности. В то же время, в определенных государствах граждане обязаны участвовать в политической жизни. К примеру, в Турции и Египте за неявку на выборы грозит штраф или уголовное преследование с возможностью заключения.

У бипатрида могут возникнуть сложности при уплате налогов на недвижимость в нескольких странах.

Ранее украинские эксперты обращали внимание на угрозу множественного гражданства в связи с раздачей Венгрией своих паспортов жителям Закарпатской области. Это может дать Венгрии возможность прямо влиять на политику Украины и вмешиваться во внутренние дела государства, создавая с помощью потенциально подконтрольного региона соседнего государства альтернативную реальность для его жителей.

Специалисты обращали внимание и на угрозу того, что может возникнуть ситуация, когда в Украине будет существовать "многомиллионная армия граждан России, граждан Венгрии, граждан Румынии и так далее. И тогда под предлогом защиты собственных граждан будут осуществляться акты вмешательства во внутренние дела Украины. Под предлогом того, что речь идет о защите собственных граждан". Такое мнение в комментарии ТСН.ua еще в 2019 году высказывал экс-посол Украины в ЕС и НАТО, а также в Британии и экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Заметим, в 2021 году секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что украинцам с двойным или множественным гражданством не разрешат претендовать на руководящие государственные должности, иметь доступ к государственной тайне, участвовать в выборах или быть членами политических партий.

Российский паспорт / Фото: ТСН.ua

К слову, согласно проведенному в 2021 году опросу от Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, идею введения двойного и множественного гражданства тогда не поддерживали 48% украинцев.

В каких странах разрешено множественное гражданство

Множественное гражданство разрешено в 130 странах мира. Среди них: США, Канада, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан.

Процедура получения двойного гражданства в каждой стране отличается. У некоторых, например, нужно там родиться, знать язык, пожить в стране определенное время или заключить брак. В то же время в отдельных странах есть ограничения, что лица с двойным гражданством не могут занимать государственные должности.

Где в Европе разрешено и запрещено иметь двойное гражданство / Фото: ТСН.ua

Так, Венгрия и Кипр предоставляют свое гражданство как второе в обмен на инвестиционные вложения. Великобритания обязывает жителей своих колоний и заморских территорий отказываться от гражданства. А гражданство Ирландии как второе можно получить по происхождению. Германия позволяет получить свое гражданство и сохранить "родное" только гражданам стран ЕС и Швейцарии. Все остальные должны сначала выйти из предыдущего гражданства. В Израиле действует правило, согласно которому получить гражданство государства может любой из евреев, независимо от места жительства. В Перу право на двойное гражданство имеют только граждане Испании и государств Латинской Америки.

Как и украинское, гражданство любой другой страны вместе с правами накладывает и определенные обязательства. Одно из них – обязательство прохождения военной службы в обеих странах. Кроме того, некоторые страны не разрешают лицам со вторым гражданством занимать высокие государственные должности.

Нахождение в двойном гражданстве также может обязать лицо уплачивать налоги обоим "родинам". К примеру, такая норма существует в США, где от граждан страны требуется уплата налогов за доход, полученный в любой точке мира.

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