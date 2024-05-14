Мобилизации по-новому 2024: скольких мужчин призовут на войну и какими методами

Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая, однако часть норм уже действует.

С 18 мая в Украине полностью вступит в силу закон о мобилизации №10449, предусматривающий усиление мобилизационных мер.

Несколько мужчин могут призвать на военную службу по новому закону, которые будут действовать методы и что изменится в подходе к мобилизации от 18 мая — читайте в материале ТСН.ua.

Добавим, что мобилизационный резерв Украины, по данным исследования Texty, по приблизительным подсчетам составляет 4,8 млн. человек.

Усиление мобилизации: сколько человек могут призвать на службу от 18 мая – оценки экспертов та военных

Отметим, что мобилизационные планы являются секретной информацией, однако есть предположения военных экспертов, какое количество военнообязанных может быть призвано на войну.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua выразил такое мнение, что в Украине могут мобилизовать каждого 10-го мужчины призывного возраста.

"Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то следует ориентироваться на такие".

В конце лета 2023 года глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина " предположил, что ряды ВСУ пополнят еще сотни тысяч людей в дополнение к тем, кто уже на фронте.

"Украина – большая страна и будет великой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на 5 километров территории. Но как показывает эта война, большое количество немотивированного, неподготовленного, небоеспособного личного состава не способно эффективно воевать с любой из них. какой техникой", – объясняет Чмут.

Между тем, сами военные считают, что 90% мужчин Украины рано или поздно будет участвовать в войне.

"Они не смогут "отпетлять"... Они должны быть готовы. Сколько из них действительно попадет на фронт — вопрос времени и течения боевых действий. Но то, что весомая часть до сих пор не участвует — она будет принимать. Это факт. той стороны постоянно идут наборы для участия в боевых действиях, и непонятно, какой формат боевых действий будет через три месяца, через шесть месяцев, через год", — сказал доброволец, военный с международным опытом Денис Квебек в интервью youtube-каналу " Отдушив душу ".

Сколько мужчин действительно готовы воевать: ответили в Сухопутных войсках

В январе 2024 года было проведено исследование, сколько мужчин готовы встать на защиту Украины. Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал результаты и подчеркнул, что готовы вступить в ряды ВСУ около 2,5 млн. мужчин.

Он напомнил, что опрос проводился онлайн. В нем приняло участие 400 мужчин, из них 48% сказали, что не готовы идти в Сил обороны, почти 35% — наоборот готовы, а еще 17% было ответить тяжелые.

"Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в Украине около 5 миллионов, и миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из оставшихся это действительно готовых так или иначе нести военную службу — более 2,5 миллиона. Пусть даже два миллиона", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мобилизация в Украине в 2024: все изменения с мая! Как будут вручать повестки и кто должен идти в ТЦК?"

Какими методами могут мобилизовать в Украине: законные методы

Военнообязанные могут мобилизовать в армию только после получения повестки, которая вручается только под личную подпись. Повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной, подчеркнул народный депутат Федор Вениславский.

В 2024 году украинские мужчины могут получить следующие виды повесток:

Для уточнения учетных данных. Издаются с целью обновления и уточнения информации о состоянии здоровья личности, составе семьи, местах работы и других важных данных. На прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Эта повестка подписана начальником Территориального военного комиссариата, требует пройти медицинское освидетельствование. Вместе с повесткой добавляется специальная карта исследования и медицинского обследования. В этой карточке будет внесен вывод ВЛК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности. Мобилизационное предписание. Такая повестка кажется военнообязанной после того, как ВЛК сочла его годной для службы.

Согласно новым правилам, повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

Что касается места вручения повестки, то законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки. То есть, это означает, что "письмо счастья" моде быть вручено где угодно.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отмечает, что силовые методы задержания и похищения работниками ТЦК и СП являются незаконными методами мобилизации.

Правила мобилизации в Украине сейчас

Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая, однако часть норм действует уже с апреля и 4 мая. В частности:

от 4 мая ТЦК издают повестки украинцам, достигшим 25-летия.

отмена статуса "ограниченно пригодный". Военнообязанные могут быть только пригодными или непригодными для военной службы.

повторная комиссия ВЛК для граждан, пока имеющих статус "ограниченно пригодных" (это нужно в течение 9 месяцев, то есть фактически до конца 2024 года).

от 4 апреля вступил в силу закон №3549-IX о порядке обработки и использования данных в реестрах для военного учета. Речь идет об е — кабинете военнообязанного. (Заметим, что его запуск планируется летом).

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