Мобилизация 2023: полиция все чаще отправляет дела уклонистов в суд

В Ровенской области дело дошло до стрельбы, а в Житомирской области за последние дни сразу несколько уклонистов предстали перед законом.

В усилении мобилизации в Украине, о которой говорят на всех уровнях, появились новые нюансы – в последнее время полиция все чаще начала сообщать подозрения уклонистам, после чего материалы дела направляются в суд.

Например, в одной только Житомирской области за последние несколько дней полицейские сообщили о трех аналогичных случаях.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала представитель полиции Житомирщины Алла Ващенко.

"Следователи Житомирского райуправления полиции завершили досудебное расследование противоправных деяний призывника, который безосновательно с осени пытался избежать визита в военкомат, — сообщила полиция Житомирской области. — Во время расследования уголовного производства правоохранители установили, что 48-летний житомирянин официально не женат, и не имеет на содержании детей. В то же время мужчина военнообязан и по заключению медиков пригоден к военной службе. Также о фигуранте было известно, что он обвиняемый по ряду противоправных деяний в сфере служебной деятельности и против жизни и здоровья других лиц".

Как уточнила Алла Ващенко, на счету правонарушителя есть домашнее насилие.

"Речь идет о нанесении легких телесных повреждений. Этот житомирянин всячески уклонялся от встречи с полицейскими. Кроме него, объявлены подозрения еще двум гражданам, которые уклоняются от призыва. Один из них прошел военно-медицинскую комиссию и не явился в военкомат, другой получил повестку и также не появился", — сообщила нам Алла Ващенко.

Напал с косой на визитеров из военкомата

В то же время, как оказалось, возникли случаи, когда конфликты между семьями военнообязанных и представителями военкоматов доходят даже до стрельбы.

Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ровенской области от 19 января этого года. Этим судом был приговорен к трем годам условного срока местный житель, напавший с косой на представителей военкомата. Последние пришли вручить повестку его брату. Мужчина начал ссориться, нецензурно высказался, взял косу и пытался нанести лейтенанту телесные повреждения.

"Свои действия прекратил только после трех предупредительных выстрелов, произведенных потерпевшим в соответствии с Уставом Вооруженных Сил Украины, после чего обвиняемый скрылся с места происшествия", — говорится в приговоре.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua староста села Красноселье Ольга Ющук, представители власти приходили в эту семью несколько раз.

"Когда я приходила к ним с полицией, то они не открыли дверь. Во второй раз приехали представители военкомата. Мужчина выскочил с косой, начал за ними бежать. Кто-то из ребят начал стрелять, это были предупредительные выстрелы. Приехали два отряда полиции", — сообщила нам Ольга Ющук.

К этому она добавила, что разносить повестки действительно приходится и представителям сельского совета.

Мобилизация не приостанавливалась

В свою очередь, в Министерстве обороны нам подтвердили, что правом вручать повестки наделены не только представители центров комплектования, но и руководители ОСМД, ЖЭКов и работодатели.

"Так повестки вручаются еще с 2014 года", – сообщили нам в оборонном ведомстве.

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев также говорит, что процесс мобилизации в Украине после ее объявления идет непрерывно.

"На фронте есть потери. Есть погибшие, раненые, нужно восстанавливать отправляемые на восстановление боевые части. Соответственно, для того нужны кадры. Процесс призыва на военную службу не останавливался. Будет ли эффективным то, что представители ЖЭКов, ОСМД вручают повестки — увидим. Все, что не противоречит закону – может реализовываться", — говорит Селезнев.

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