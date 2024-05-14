Мобилизация-2024 и новые "сюрпризы" для уклонистов: штрафы, изъятие авто и даже тюрьма

Новый закон о мобилизации еще не вступил в силу, однако скандалы не утихают уже несколько месяцев.

Уголовная ответственность для уклонистов. Нардеп сделал громкое заявление. Более того, решение суда может выноситься без апелляции, а штрафы будут выписываться заочно, то есть без присутствия нарушителя.

Какие еще "сюрпризы" ждут уклонистов, кому новый закон о мобилизации "развязывает руки" и у кого могут забрать авто на нужды ВСУ? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Новый закон о мобилизации еще не вступил в силу, однако скандалы не утихают уже несколько месяцев. Теперь всплыли некоторые интересные нюансы о мобилизации в 2024-м и все, что с ней связано. Мужчины, получившие несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности. Такое громкое заявление сделал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко.

Все равно будут люди, которые смогут заплатить один-два штрафа, а потом все равно спрятаться. Я не думаю, что это будет системно. Речь идет о штрафах в размере около 25 тысяч, около 50 тысяч гривен. Не каждый сможет платить такие штрафы. Так что точно не будет потока штрафов. Во-вторых, согласно Административному кодексу, после определенного штрафа человек может быть привлечен к уголовной ответственности”, - сказал он.

В то же время Федиенко считает, что более высокие штрафы не повлияют должным образом и не ускорят мобилизацию.

Более того, украинские власти предусмотрели срок наложения штрафов — в течение года с момента правонарушения. Примечательно, что решение о штрафах принимается судами. Если их не оплатить, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, данные о нем будут внесены в Единый реестр должников. А это предполагает арест имущества и блокирование банковских карт, объясняет адвокат Николай Максимов.

В свою очередь нардеп Федиенко сравнил с самоубийством попытку обжаловать эти штрафы в суде: “Все может быть обжаловано. То же решение ТЦК может быть обжаловано, но все это долгий процесс. Не думаю, что мы получим множество судебных дел. Соревноваться с государством таким образом — это как стрелять себе в голову или повторить судьбу утопившихся в Тисе. Я не думаю, что будет много исков. А уклоняющийся человек все равно будет уклоняться”.

Также новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции". Федиенко объяснил, что это означает: “Вы должны понимать, что в этом новом законе предусмотрено решение суда без апелляции. Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это будет упрощенная форма обращения — автоматизированная. И суд будет сразу выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют”.

Однако он заявил, что ТЦК не будет системно подавать судебные иски против уклонистов. По словам нардепа, иск в суд не будет подаваться после того, как человек проигнорировал повестку, которая считается врученной с момента отправки, но тогда уже в полиции "развязываются руки".

“Да никто этим не занимается. Вы понимаете, какой штат должен находиться в ТЦК, чтобы формировать судебные иски. Это так не работает. Они вносят человека в базу уклоняющихся. И когда такой гражданин будет проверять документы, патрульные могут его увидеть в базе. Тогда его обязаны принудительно доставить в ТЦК”, — отметил Федиенко.

Заочные штрафы для уклоняющихся

Конечно, это не единственные "сюрпризы" от власти. Если человек не обновил данные, не появился в повестке дня или нарушил мобилизационные правила — ТЦК может штрафовать, просто вынеся постановление. Выписывать штраф можно только очно, в присутствии нарушителя. А вот когда будет принят законопроект 10379, такую процедуру составления протокола отменят. Соответственно, после заочных штрафов может быть блокирование счетов уклоняющегося. Получить штраф можно в течение 3 месяцев со дня нарушения, но не позднее года от его совершения. Об этом заявил народный депутат из "Голоса" Андрей Осадчук в эфире токшоу "Украинская правда".

Мобилизация авто

Напомним, что не только штрафами будут наказывать ухилянцев. Военнообязанные мужчины, которые нарушат правила мобилизации, будут лишать прав управления транспортными средствами. Также в законе предусмотрена и мобилизация транспортных средств. В Минобороны рассказали, как будет работать изъятие авто у населения в пользу ВСУ с 18 мая. Изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд у владельцев двух и более транспортных средств.

Нельзя забрать авто у человека, для которого вождение это основной источник дохода, у инвалида I или II группы и родителей ребенка с такой инвалидностью. Решение об изъятии должно выдать местная госадминистрация. Забрать авто могут представители ТЦК, СБУ, разведывательных органов. Должен быть составлен акт приема-передачи.

Транспорт должны вернуть в течение 30 дней после объявления демобилизации.

У депутатов будут забирать авто

Важно, что мобилизация авто будет касаться и нардепов. А у главных рабочих ВР автопарк — дай Бог. Такое мнение высказала изданию "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.

Адвокат объяснила, что в законе о мобилизации используется слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать авто. Поэтому народные избранники подпадают под действие этой нормы, несмотря на неприкосновенность.

60 дней на обновление данных в ТЦК

Напомним, что 18 мая 2024 года вступит в силу закон о мобилизации. Первое, что нужно сделать всем военнообязанным мужчинам – это обновить свои данные в ТЦК. У украинских мужчин будет 60 дней, чтобы явиться в ТЦК или обновить свои данные через электронный кабинет или в ЦНАП. Если этого не сделать, человек автоматически становится уклоняющимся. И здесь уже будет не до шуток. Адвокат Николай Максимов в комментарии ТСН.ua рассказал о вероятном алгоритме действий от ТЦК и правоохранителей по взысканию штрафов и наложению санкций.

По словам Максимова, таких разыскиваемых будут десятки тысяч. Однако этим не будет заниматься уголовный розыск.

Штрафы для уклоняющихся

Кроме этого, по словам адвоката, судом может быть наложен штраф в диапазоне до 25 тыс. грн. Если он не оплачен, информация передается в исполнительную службу. Последняя вносит человека в реестр должников, налагается арест на имущество этого человека, ограничивается его использование банковскими карточками. Более того, если человек не состоит на учете и не обновил данные, полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

Два миллиона уклоняющихся

Возникает логичный вопрос, откуда полиция и ТЦК будут получать данные о вероятных уклонянах? Ответ очень прост – существует множество реестров, где можно получить персональные данные украинца.

По словам адвоката Николая Максимова, потенциально в розыск могут объявить около двух миллионов мужчин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация 2024 и новые "вкусы" для уклонян: штрафы, изъятие авто и даже тюрьма?!

Читайте ведущие новости дня: