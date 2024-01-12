Мобилизация-2024: в Раде сообщили, будет ли блокировка зарплат уклонистов и какая судьба у скандального законопроекта

Пока решается, когда парламент может принять законопроект о мобилизации, один из нардепов, Ярослав Железняк, рассказал в интервью ТСН.ua, что изменения в обновленном документе будут, но, возможно, уже не такими резонансными.



Какова судьба отозванного правительственного законопроекта?



Точного ответа никто не знает. Вчера после множества совещаний было решение отозвать и готовить определенные точечные изменения. Это было объявлено народным депутатам. Очень важно понимать, что когда отзывается законопроект, альтернативные остаются. По регламенту получается так, что каких-либо скорых изменений не будет. Вчера вечером было заявление министерства обороны. Насколько мне известно, и это стопроцентная информация, комитет по обороне свои предложения еще не присылал. Конечно, их обсуждали, но какого-то финального решения, официальных писем – такого не было. Соответственно, если это то, что обсуждалось на закрытых заседаниях комитета и рабочих группах, у меня есть стойкое чувство, что эти изменения нужно юридически выписывать.



Сколько на это уйдет времени?



Относительно много. Несколько дней. Это не будет сегодня или завтра. Поэтому, исходя из этих факторов, я думаю, что в ближайшее время ничего не будет. Мы собираемся на следующей неделе предварительно. Но учитывая график международных поездок, учитывая неотложность вопроса, очень вероятно, что на следующей неделе, даже если бы был текст, все равно не голосовали бы. Напоминаю, что есть регламент. Достаточно тяжело быстро проголосовать по регламенту.



Какие карательные нормы остаются?



Никто не знает. Учитывая общественный резонанс, мы видим, что народные депутаты могут изменить последнюю версию. Я думаю, что достаточно многие из них (эти нормы – Ред.) будут изъяты. Что останется – не знает никто. Финального решения сейчас нет. Меня в законе о мобилизации смущает финансовый вопрос. У нас сейчас на текущую мобилизацию уже не хватает денег.



Как тяжело проходило обсуждение законопроекта в Раде?



Очень трудно. Мнение о том, какова судьба этого законопроекта менялось раз 15. До последнего никто не знал. Это была игра в невероятность. Были встречи с военными в закрытом и открытом форматах. Комитет был и открытым, и закрытым. Я участвовал только в финансовой части. Когда стала ясна проблема, мы сообщили об этом всем, кому необходимо. Это самый сложный законопроект в истории этого созыва. Самый трудный, потому что ты выбираешь лучшее из самого плохого. Трудно обсуждался, в том числе была ужасающая организация законопроектной работы. Худшая, которую я видел.



Какими могут быть изменения в законопроекте?



У меня есть ощущение, что дальнейшие изменения, которые будут касаться мобилизации, будут более точечными и точно не столь резонансными. На самом деле многие вещи, которые были в законе, так или иначе, могут быть учтены или реализованы подзаконными нормативно-правовыми актами Кабмина, где не нужно голосование парламента. Конечно не все.



Резюмируя, Ярослав Железняк добавил, что норму о блокировании банковских счетов и карт технически реализовать было бы очень сложно. Как известно, в настоящее время она изъята из документа.

Законопроект о мобилизации: что известно

Спустя более двух недель после регистрации в Верховной Раде правительственных законопроектов об усовершенствовании мобилизации, депутаты так и не смогли принять четкого решения о его будущем.



До последнего момента парламентарии проводили совещания и наконец остановились на том, что законопроект вернется на доработку Кабмина.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

По словам Умерова, новая редакция законопроекта о мобилизации будет внесена в Верховную Раду в ближайшее время, а предыдущую редакцию уже отозвали.

Ранее сообщалось о том, что Безуглая раскрыла новые изменения к законопроекту.

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