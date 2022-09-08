Мобилизация авто для армии: у кого могут изъять транспорт

В Украине в очередной раз заговорили о возможной мобилизации транспорта для нужд армии.

Это произошло после того, как на законодательном уровне недавно были приняты изменения к соответствующему закону.

В новом документе идет речь о том, что работники МВД «ежеквартально представляют в территориальные центры комплектования и социальной поддержки сведения о регистрации (перерегистрации), переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть предназначены для удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период".

Хотят знать, сколько есть автомобилей

Более подробно ситуацию ТСН.ua прояснили юристы.

«Речь идет исключительно о том, что органы нацполиции сообщают о тех транспортных средствах, которые находятся в собственности юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и которые могут быть применены для нужд ВСУ. Речь не идет о принудительной конфискации, а о том, что центры комплектования (военкоматы) должны составить соответствующие реестры. Делается это для того, чтобы центры комплектования знали, на какие средства они могут рассчитывать в случае непредвиденных ситуаций», — говорит адвокат Ростислав Кравец.

В свою очередь, адвокат Иван Либерман так разъяснил следующие нормы: «Определенная часть транспорта государственных, коммунальных и частных компаний может быть мобилизована. В документе не указываются физические лица, но юридические лица – это либо объединение нескольких физических лиц, либо единственный учредитель, открывший юридическое лицо».

Либерман не исключает, что мобилизация транспорта коснется и физических лиц. К этому он добавляет, что мобилизация транспорта, как и людей, должна проходить через центр комплектования. По словам адвоката, если владелец транспорта не согласен с мобилизацией автомобиля, то в таком случае уместно обратиться к адвокату, который сможет направить адвокатский запрос в профильные учреждения.

«Кроме того, у человека есть право обратиться в суд, чтобы оспорить мобилизацию транспорта», – говорит Либерман.

У пьяных водителей изымают авто с марта

Как мы выяснили, после полномасштабного вторжения России правоохранители изъяли на штрафплощадки у нарушителей ПДД сотни автомобилей. Например, у тех, кто управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Одними из первых применили такую практику черновицкие патрульные.

«Было эвакуировано 568 транспортных средств», – сообщили нам в пресс-службе управления патрульной полиции Черновицкой области.

В свою очередь, в начале марта в Черновицкой областной военной администрации сообщали, что только за одни сутки полицейские обнаружили 6 нетрезвых водителей, авто которых будут переданы в ряды ВСУ. Аналогичная ситуация и в некоторых других областях. Как сообщили нам представители полиции в Тернопольской и Закарпатской областях, после полномасштабного вторжения России на нужды ВСУ местные власти передали несколько атвомобилей, водители которых нарушали ПДД. В то же время адвокаты подчеркивают, что даже у нарушителей ПДД есть право обжаловать такую меру в суде.

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