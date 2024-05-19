Мобилизация авто и имущества на нужды ВСУ: у кого могут забрать и какая процедура

Какой алгоритм мобилизации авто и имущества граждан, в частности предпринимателей для нужд армии Украины.

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, предусматривает изъятие автомобилей и имущества на нужды Вооруженных сил Украины. В Минобороны разъяснили алгоритм мобилизации авто. Громкое заявление сделали и юристы о конфискации имущества у граждан во время военного положения в стране.

Что, когда и сколько военные могут одолжить у украинцев на нужды армии – в эксклюзиве ТСН.ua рассказала Виктория Панченко.

Мобилизация авто

В новом мобилизационном законе, который вступил в силу 18 мая 2024 года, предусмотрена норма, разрешающая изъятие транспортных средств в пользу ВСУ. Однако будут изымать не все машины и не у всех, есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых может затронуть мобилизация авто.

Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия и учреждения, в частности на железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, обеспечивающие эксплуатацию транспорта, а также граждан.

Однако в Раде заверили, что 90% украинцев точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм. Массово забирать легковые авто у рядовых людей не будут, уверял ранее и представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Схема мобилизации авто

Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. В то же время, окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений — какие именно. Список необходимых автомобилей формируют ВСУ, после этого в областях формируют мобилизационный заказ.

Также известно, что мобилизованные транспортные средства будет запрещено продавать, перерегистрировать, отправлять за пределы Украины или даже в другую область.

В свою очередь в Минобороны рассказали, как будет работать мобилизация авто. Изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд у владельцев двух и более транспортных средств. Подробно об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он добавил, что это тоже могут быть тракторы, самоходные, сельскохозяйственные машины.

Также нельзя забрать авто у человека, для которого вождение – это основной источник дохода, у человека с инвалидностью I или II группы и родителей ребенка с такой инвалидностью.

Решение об изъятии авто должно выдать местная госадминистрация. Забрать авто могут представители ТЦК, СБУ, разведывательных органов. Должен быть составлен акт приема-передачи.

Транспорт должен быть возвращен в течение 30 дней после объявления демобилизации. Также отмечается, что возврат после объявления демобилизации осуществляется на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другие необходимые сведения, позволяющих идентифицировать транспортные средства.

Украинцы начали перерегистрировать автомобили

Примечательно, что, несмотря на слова властей, что вероятность изъятия именно легковых авто довольно низкая, среди рядовых украинцев значительно вырос запрос о "перерегистрации авто", в частности, через приложения "Дия".

Граждане все больше начали переоформлять авто на других членов семьи или даже дарить свои машины. За март 2024 года перерегистрировали более 74 тысяч авто, а с начала апреля – более 111 тысяч. В пять раз увеличилось количество перерегистраций по договору дарения.

Ограничение для уклонистов

В новом законе также прописаны ограничения в отношении уклоняющихся от мобилизации лиц. В частности, они будут лишены прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения. Ограничивать не будут в двух случаях: если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника дохода (под эту категорию подпадают все водители, работающие на предприятия или организации, ФЛП, таксисты) и если лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

У депутатов будут забирать авто

Мобилизация авто будет касаться и народных депутатов. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает забирать авто у чиновников. Другие нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность народных депутатов, также не содержат норм, запрещающих мобилизацию их автомобилей. Такое мнение высказала изданию "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.

Она пояснила, что в законе о мобилизации используется слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать автомобили. Поэтому народные избранники подпадают под действие этой нормы, несмотря на неприкосновенность.

Автопарк нардепов

По документам народные избранники ездят на машинах жен, матерей, братьев или арендованных. Но все же есть и те, кто официально имеет несколько автомобилей, которые полностью подойдут украинской армии.

Журналисты издания "Телеграф" собрали несколько десятков фамилий таких автобаронов. К примеру, нардеп от группы "За будущее" Богдан Торохтий имеет внедорожник Nissan, кроссовер Volkswagen Tiguan и минивэн. Эти авто точно заинтересовали бы ВСУ.

Геннадий Вацак, группа "Доверие" имеет четыре микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter оформленных на него лично.

Алексей Кучеренко из фракции "Батькивщина" также имеет четыре машины, из которых две – внедорожники Toyota Land Cruiser 2013 и Toyota Land Cruiser Prado 2007.

У Николаевского нардепа Артема Черноморова из "Слуги народа" есть два автомобиля, среди которых популярный внедорожник Lexus RX 350 2006 года. И этот перечень можно продолжать и продолжать.

Изъятие имущества в пользу ВСУ

В СМИ и Телеграмм-каналах обсуждается еще один момент. Во время войны могут принудительно изымать имущество для нужд Вооруженных Сил. Это касается, в частности, и жилья.

Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено законом Украины о правовом режиме военного положения по изъятию имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.

По словам адвоката Ростислава Кравца, если речь идет о государственном и коммунальном имуществе, то оно изымается без компенсации. С частным есть определенные процедуры и нюансы.

В то же время, на момент изъятия имущества должна быть осуществлена его оценка. Таким образом, лицо может получить соответствующую компенсацию. Изьять имущество могут у любого в любом регионе Украины.

В случае если лицо отказывается добровольно отдавать имущество, тогда эта ситуация может перейти в судебную плоскость. Более того, адвокат говорит, что во время полномасштабной войны уже были случаи, когда у людей изымали имущество в пользу ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ АВТО: у кого могут одолжить машину на нужды ВСУ?



Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Плетенчук объяснил, у кого не будут забирать авто на нужды ВСУ.

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