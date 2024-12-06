Мобилизация через 26 дней по-новому: адвокат назвал сценарии изменений

В наступающем 2025 году в Украине снова могут измениться отдельные правила мобилизации, проведение рейдов с участием ТЦК сохранится явно как минимум на нынешнем уровне, а при наложении штрафов возможны существенные изменения — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и в вопросах призыва.

Анализируя изменения, которые предлагается внести в мобилизационное законодательство, Роман Симутин не исключает, что количество попыток наложить штрафы может возрасти в геометрической прогрессии.

"При условии, если нынешнее законодательство не изменится, то значительного скачка по штрафам не будет. Ориентировочно на 15% увеличится их количество и вынесенных постановлений. Но, если примут закон о заочных штрафах, приложение об автоматической блокировке счетов по исполнительному производству, то это будет конвейер ", — говорит адвокат, комментируя меры воздействия на нарушителей мобилизационного законодательства.

По его словам, если будут заочные штрафы, то руководитель ТЦК не будет вызывать военнообязанного для рассмотрения дела.

"Может не стать такой обязанности. Перспектива обжалования такого штрафа будет равна нулю", — говорит Симутин.

И объясняет: "Предполагается автоматическая блокировка и списание средств. После того, как постановление о штрафе направляется в исполнительную службу, эта служба сразу заблокирует счета и спишет средства. Попытки ввести такое есть, вопрос поднимается".

Вероятные сценарии для тех, кто оформляет инвалидность

По словам Симутина, определенные изменения предусматриваются для тех, кто оформляет отсрочку по инвалидности.

"В связи с ликвидацией МСЭК с 1 января 2025 года как минимум до мая 2025 года будет невозможно получить заключение Медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности", — высказывает собственное мнение адвокат.

И добавляет: "Созданные вместо МСЭК Экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности будут сформированы и начнут функционировать только в мае 2025 года. А территориальные МСЭК уже и сейчас фактически не работают".

Резюмируя, Симутин не исключает следующего: "Это означает, что военнообязанные мужчины не смогут получить отсрочку от мобилизации в связи с постоянным уходом за больными членами семьи, имеющими инвалидность I или II группы, если их больные родственники не успели до 31 декабря оформить инвалидность через МСЭК".

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